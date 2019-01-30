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İstanbul'da fıkra gibi olay

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İstanbul'da fıkra gibi olay
İstanbul Bahçelievler'de geçtiğimiz günlerde fıkra gibi bir olay yaşandı. Dogo Arjantin cinsi köpek, bir lokantada sahibiyle beraber yemek yiyen keçiye saldırdı.
İstanbul'da fıkra gibi olay İstanbul'da fıkra gibi olay İstanbul'da fıkra gibi olay

Can havliyle köpekten kaçmaya çalışan keçi bir dükkana girdi. Keçi, sahibi ve iş yeri çalışanları sayesinde köpekten zor da olsa kurtarıldı. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

 

Olay, Bahçelievler’de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre sahibi tarafından tasma ve zincirsiz gezdirilen Dogo Arjantin cinsi köpek bir lokantada sahibiyle beraber yemek yiyen keçiye saldırdı. Keçi ve sahibi ne olduğunu anlayamadan köpek keçiyi kuyruğundan ısırdı. Çevredeki vatandaşlar ve keçinin sahibi keçiyi köpekten kurtarmak için sandalye ile köpeğe vurdu. Köpeğin saldırısından kurtulan keçi kaçmaya başladı. Vatandaşların elinden kurtulan köpek de keçiyi kovalamaya devam etti.

KÖPEĞE DEMİR ÇUBUKLA VURDU

 

Can havliyle köpekten kaçan keçi, sokakta bulunan bir iş yerine daldı. Hemen arkasından iş yerine saldırgan köpek de girdi. İş yerinde çalışanları ise bir anda neye uğradıklarını şaşırdı. İş yerine gelen keçinin sahibi köpeği yakaladı ve iş yerinin dışarısına çıkardı. Köpeğin sahibinin, elinde bulunan demir çubukla köpeğe acımasızca vurduğu görüldü. Köpeğin saldırısı sonucu kuyruğu parçalanan keçi hemen veterinere götürüldü.

Keçiye adeta çocuğu gibi bakan ve yanından hiç ayırmayan Ali Sever, “Burada keçimle beraber kahvaltı ediyorduk. Dogo Arjantin köpeği bir anda saldırdı ben yere düştüm. Buradaki esnaf arkadaş köpeğin kafasına sandalye vurdu, keçiyi kurtardık. Ama kovalamaca devam etti. Keçim iki üç saat ameliyatta kaldı kuyruğu parçalandı. Raporunu alıp gidip karakola şikayet edeceğim. Karakoldan resim istediler bende hazırladım. Esnaf arkadaşlar olmasa öldürebilirdi. Ben Prensesle 24 saat beraberim sabah kahvaltıya beraber gideriz. İşe beraber gideriz” dedi.
 

HAYVANLARIN KENDİSİ DEĞİL YETİŞTİRME TARZLARI SALDIRGAN YAPIYOR

Dogo Arjantin cinsi köpeklerin kanunen yasaklı ırk olduğunu belirten Veteriner Hekim Mitat Levent, “İlk geldiği halinde baya bir kanaması vardı. 5199 sayılı kanun gereği yasaklı olan bir ırk Arjantin Dogo cinsi köpekler. Gereken müdahaleler yapıldı şimdi sağlığı yerinde. Bu konuyla ilgili gereken çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda sadece keçimiz muzdarip değil. Bunun gibi birçok vak'a yaşıyoruz. Sadece keçilere değil insanlara da ciddi problem oluşturuyor bu hayvanlar. Hayvanların kendilerinden doğan bir problem değil sadece yetiştirme tarzı ve doğru insanların elinde olmamasından dolayı bu durum kaynaklanıyor. Sadece bizim kanunların desteklediği haliyle bu işe el atmamız yetmiyor gerekli kurumlar ve emniyet ile beraber çalışmamız lazım. Ortada bir sağlık var bugün keçimize saldırdı yarın insanlara saldırabilir” şeklinde konuştu.

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