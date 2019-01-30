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Rusya ile İran arasında bir çatışma daha: En az 70 ölü var

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Suriye'de bir süredir gizli gerginlik yaşayan Rusya ve İran destekli iki rejim gücü arasında, yerel maddi çıkar anlaşmazlıklarının tetiklediği çatışmalar, aralıklarla sürüyor.
Rusya ile İran arasında bir çatışma daha: En az 70 ölü var
Rusya ile İran arasında bir çatışma daha: En az 70 ölü var Rusya ile İran arasında bir çatışma daha: En az 70 ölü var Rusya ile İran arasında bir çatışma daha: En az 70 ölü var

AA muhabirinin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Esed rejimine bağlı ve Rusya destekli "Kaplan Güçlerinin 5. Birliği" ile Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed komutasında ve İran destekli "4. Fırka" arasında geçen hafta çıkan çatışmalar sürüyor.

 

Dün, gün boyu süren çatışmalar Hama'nın batı kırsalında, Rusya'ya ait iki gözlem noktası arasında bulunan Rasif köyü çevresinde yaşandı.

4. Fırka, dünkü çatışmalarda Rasif köyünü Kaplan Güçlerinin elinden aldı.

 

Yerel kaynaklar, çatışmaların Remle, Kabir Fidda ve Hama'nın batı kırsalındaki Krim köyüne kadar yayılabileceğini ifade ediyor.

Rusya ile İran arasında çatışma çıktı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rejim güçleri arasındaki çatışmalar, geçen hafta boyunca Hama ilinin kuzeybatı kırsalındaki Şatha, Bredic, Haydarayye, İnnab köylerinde yaşanmıştı.

ÇATIŞMALARDA ŞU ANA KADAR EN 70 ÖLÜ VAR

Çatışmalarda şu ana kadar iki taraftan da en az 70 rejim gücünün öldüğü, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. 

ANLAŞMA SAĞLANDI AMA ÇATIŞMALAR DURMADI

İki grubun geçen hafta ateşkes yapmasına rağmen çatışmaların noktalanmadığı, aksine şiddetlenerek devam ettiği belirtildi.

RUSYA İLE İRAN ARASINDA GİZLİ GERGİNLİK

Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi çatısı altındaki Nasır Ordusunun Sözcüsü Muhammed Raşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya ve İran arasında bölgede hakimiyet mücadelesi olduğunu söyledi. 

Raşit, "Rusya, askeri muhaliflerle temas hatlarında İran destekli grupların olmasını istemiyor. Bu hamle, Rusya'nın Suriye'de binlerce yabancı terörist bulunduran İran'ın orduya da hakim olmasını engelleme girişimi olarak görülebilir" dedi.

Rusya ve İran arasında bu konudaki gerginliğin, lokal ve sınırlı bir çatışmaya dönüştüğünü ve şimdilik bu boyutta seyrettiğini belirten Raşit, ikisi arasındaki nüfuz çatışmasının, yerel maddi çıkarlar nedeniyle tırmandığını dile getirdi.

ANLAŞMAZLIK YAŞANAN KONULAR

İki grubun ticari yolların kontrolü, kestikleri haraç ve yerinden edilen sivillerin evlerine yerleşme gibi konularda anlaşmazlık yaşadığı öğrenildi. 

Suriye'de bir süredir Rusya ve İran arasında gizli bir gerginlik bulunuyor. Rusya ve İran arasındaki gizli savaşın en açık göstergesi, İsrail'in İran'a karşı kullanılması olduğu biliniyor. Zira İsrail, Suriye hava sahasına girişleri Rusya ile koordine ediyor. Rusya'nın rızası ve kolaylaştırıcılığı sayesinde İsrail, son dönemde Hizbullah güçlerini rahatlıkla ve sık sık hedef alabiliyor.

Beşşar Esed rejimi, uzun süredir Suriye'de muhaliflere karşı operasyonlarını kendi ordusu vasıtasıyla değil, esas olarak İran destekli yabancı terörist güçlerle yürütüyor. Bu gruplar halihazırda en yoğun olarak İdlib, Şam, Humus, Deyrizor kırsalı ve özellikle Lübnan sınırında konuşlu bulunuyor.

Rusya ise rejimin kara güçlerine eğitim ve danışmanlık desteği veriyor. Humus'un Tedmur ilçesini (Palmira) terör örgütü DEAŞ'tan temizleme operasyonunda aktif rol alan Rusya destekli kara güçleri, Dera ve Doğu Guta'da güvenliği sağlıyor.

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