31 Ocak 2019 Perşembe16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:09Öğle 13:22İkindi 16:01Akşam 18:26Yatsı 19:48
    • 9°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 104.189 0.09
  • Altın: 221,789 -0.03
  • Dolar: 5,2271 -0.86
  • Euro: 6,0101 -0.22

Serdar Aziz Fenerbahçe'de!

»
Serdar Aziz Fenerbahçe'de!
Galatasaray'ın KAP'a yaptığı fesh açıklamasının ardından Fenerbahçe de Serdar Aziz’i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Serdar Aziz Fenerbahçe'de! Serdar Aziz Fenerbahçe'de! Serdar Aziz Fenerbahçe'de!

Serdar Aziz, Galatasaray'la yaptığı fesh anlaşmasının ardından menajeri Haluk Canatar ile birlikte Fenerbahçe kulüp binasına geçti ve kendisini 3,5 yıllığına sarı-lacivertli takıma bağlayan sözleşmeye imza attı.

FENERBAHÇE AÇIKLADI

Sarı Lacivertliler, resmi internet sitesinden Serdar Aziz ile 3.5 yıllığına sözleşme imzalandığını duyurdu: ''Kulübümüz, bonservisini elinde bulunduran 1990 doğumlu milli stoper Serdar Aziz ile 3.5 sezon için anlaşmaya varmıştır.''

COMOLLI'NİN SÖZLERİ

"Son günlerde imzayı atabilmek için yoğun çaba sarfettik. Tecrübeli ve çok iyi bir oyuncu. Liderlik karakterine sahip. Türk Milli takım formasını da giymiş bir isim. Hocamız, ben ve yönetim olarak transfer etmek istediğimiz bir isimdi. Serdar, Fenerbahçe'ye önümüzdeki yıllarda da çok şey katacaktır. "



SERDAR AZİZ'İN İLK AÇIKLAMASI

"Burada olduğum için çok mutluyum. Duygularımı tarif etmek zor. Çok zor bir süreçten geçtim. Şu an çok mutluyum. Ailem de sabırsızlıkla beni Fenerbahçe formasıyla görmek istiyordu. Başkanımız Ali Koç ve Semih Özsoy ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Çok sağlam durdular. Sonuna kadar Fenerbahçe formasını giymek istediğim için işler biraz uzadı. İnşallah bundan sonra uzun yıllar bu formayı giyeceğim. Kimse merak etmesin. Fenerbahçe forması altında çok iyi mücadele edeceğim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ben zaten tutkuyla oynayan bir oyuncuyum. Fenerbahçe'yi en kısa zamanda çok iyi yerlere getireceğiz. "

GALATASARAY'DAN KAP'A AÇIKLAMA

 "Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.300.000 Euro tutarındaki bedeli karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tolgay Arslan Fenerbahçe'de!Tolgay Arslan Fenerbahçe'de!Fenerbahçe, Beşiktaşlı Tolgay Arslan'ı renklerine bağladı. Sarı-Lacivertliler Tolgay için bonservis bedeli ödeyecek. Beşiktaş ile anlaşamayan Şener Özbayraklı takımda kaldı.
Serdar Aziz Fenerbahçe'de!Serdar Aziz Fenerbahçe'de!Galatasaray'ın KAP'a yaptığı fesh açıklamasının ardından Fenerbahçe de Serdar Aziz’i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Beşiktaş'a bir şok da Gary Medel'den!Beşiktaş'a bir şok da Gary Medel'den!Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Garry Medel, siyah-beyazlı kulüpteki alacakları nedeniyle FIFA'ya başvurdu.
Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddettiMahkeme Arda Turan'ın talebini reddettiArda Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin ise bu talebin reddini talep etti. Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddetti.
Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildiSüper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildiSpor Toto Süper Lig'den 7 kulüp TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.
  • Fenerbahçe ve Beşiktaş anlaştı!29 Ocak 2019 Salı 20:33
  • Diagne adım adım G.Saray'a! Takas sürprizi...29 Ocak 2019 Salı 15:22
  • Forvet transferinde G.Saray'a kötü haber!29 Ocak 2019 Salı 15:21
  • G.Saray'ın gözdesi için resmi açıklama geldi!29 Ocak 2019 Salı 12:22
  • Victor Moses: Muhteşemdi, inanamadım...29 Ocak 2019 Salı 07:52
  • Mustafa Denizli iddialı: Mutlaka kapanacak29 Ocak 2019 Salı 07:51
  • Sahaya okunmuş pirinç attı!29 Ocak 2019 Salı 07:21
  • Ersun Yanal'dan galibiyet sözleri!29 Ocak 2019 Salı 06:52
  • 'Takımın üzerinde kara bulutlar dolanıyordu'29 Ocak 2019 Salı 06:51
  • Erol Bulut: Buradan başımız dik ayrılıyoruz29 Ocak 2019 Salı 06:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri