Serdar Aziz, Galatasaray'la yaptığı fesh anlaşmasının ardından menajeri Haluk Canatar ile birlikte Fenerbahçe kulüp binasına geçti ve kendisini 3,5 yıllığına sarı-lacivertli takıma bağlayan sözleşmeye imza attı.
FENERBAHÇE AÇIKLADI
Sarı Lacivertliler, resmi internet sitesinden Serdar Aziz ile 3.5 yıllığına sözleşme imzalandığını duyurdu: ''Kulübümüz, bonservisini elinde bulunduran 1990 doğumlu milli stoper Serdar Aziz ile 3.5 sezon için anlaşmaya varmıştır.''
COMOLLI'NİN SÖZLERİ
"Son günlerde imzayı atabilmek için yoğun çaba sarfettik. Tecrübeli ve çok iyi bir oyuncu. Liderlik karakterine sahip. Türk Milli takım formasını da giymiş bir isim. Hocamız, ben ve yönetim olarak transfer etmek istediğimiz bir isimdi. Serdar, Fenerbahçe'ye önümüzdeki yıllarda da çok şey katacaktır. "
SERDAR AZİZ'İN İLK AÇIKLAMASI
"Burada olduğum için çok mutluyum. Duygularımı tarif etmek zor. Çok zor bir süreçten geçtim. Şu an çok mutluyum. Ailem de sabırsızlıkla beni Fenerbahçe formasıyla görmek istiyordu. Başkanımız Ali Koç ve Semih Özsoy ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Çok sağlam durdular. Sonuna kadar Fenerbahçe formasını giymek istediğim için işler biraz uzadı. İnşallah bundan sonra uzun yıllar bu formayı giyeceğim. Kimse merak etmesin. Fenerbahçe forması altında çok iyi mücadele edeceğim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ben zaten tutkuyla oynayan bir oyuncuyum. Fenerbahçe'yi en kısa zamanda çok iyi yerlere getireceğiz. "
GALATASARAY'DAN KAP'A AÇIKLAMA
"Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.300.000 Euro tutarındaki bedeli karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir."
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Serdar Aziz Fenerbahçe'de!
Serdar Aziz, Galatasaray'la yaptığı fesh anlaşmasının ardından menajeri Haluk Canatar ile birlikte Fenerbahçe kulüp binasına geçti ve kendisini 3,5 yıllığına sarı-lacivertli takıma bağlayan sözleşmeye imza attı.
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