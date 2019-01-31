31 Ocak 2019 Perşembe16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:09Öğle 13:22İkindi 16:01Akşam 18:26Yatsı 19:48
    • 9°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 104.189 0.09
  • Altın: 221,789 -0.03
  • Dolar: 5,2271 -0.86
  • Euro: 6,0101 -0.22

Gelirim 1000 TL diyen Berkay'a büyük şok!

»
Gelirim 1000 TL diyen Berkay'a büyük şok!
Şarkıcı Berkay Şahin, vergi kaçırma şüphesiyle Maliye'nin radarına takıldı. Maliye eğer evrakta sahtecilik gibi vergi kaçakçılığına girecek delil bulursa Berkay, 3 yıl hapis yatacak.
Gelirim 1000 TL diyen Berkay'a büyük şok! Gelirim 1000 TL diyen Berkay'a büyük şok! Gelirim 1000 TL diyen Berkay'a büyük şok!

Futbolcu Arda Turan ile duruşmasında bin lira gelir beyan eden ancak daha sonra Instagram hesabından "Arkadaşlar bin TL gelire takılmışsınız ama onu benim neden söylediğim ortada. Bin TL kazanmadığımın herkes farkındadır. Öpüyorum, bunlara takılmayın, geçin gidin!" diye yazan Berkay Şahin vergi kaçırma şüphesiyle Maliye'nin radarına takıldı. Vergi Denetim Kurulu, Berkay'ın instagram hesabında yazdığının vergi kaçırma şüphesi doğurduğundan yola çıkarak soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.

 

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR

Daha önce de sanatçıların veya ünlülerin kendi beyanlarını ihbar kabul ederek soruşturma başlattıklarını ve cezalar yazdıklarını belirten Maliye uzmanları Barkay'ın hesaplarının da incelemeye alınacağını ifade ettiler. Hesapları incelenecek olan Berkay eğer suçlu bulunursa kaçırdığı tutarın 3 katı vergi ziyaı cezası, sahte evrak kullanmış, bilerek sahte evrak kullanmış ise veya defter ile ilgili önemli bir tahribat yapılmışsa 3 yıla kadar hapis cezası bile alınabilir. 

 

ANLAMAYANLARI KÜÇÜMSEDİ

Berkay paylaşımı sonrası bu beyana inanmayanlarla da dalga geçti. paylaşımda "Gençler yardım kampanyası başlatmışsınız. İki çocuk bin TL ile geçim zor diyerek. Bunu neden söylediğim aşikar ortada. Anlaşılması gereken anlaşılıyor zaten sizde takılmayın. Ne kazandığımı yaşadığım hayat ve sahip olduklarım azıcıkta olsa belli eder" diye yazdı. Ardından  "Gençler takılmayın bu konulara. 1000 TL kazanmadığımı beyninin yüzde 1 kısmını kullanan biri anlar. Asıl beni korkutan 1000 TL aldığımı düşünen inanan kısım" diye dalga geçti.

Şarkıcı Berkay, takipçilerin vergi hatırlatmaları üzerine ise kinaye yaptığını yazdı. Ancak ne hakim karşısındaki durumu ne de bulunduğu durum kinaye yapmasına uygun olmayan Berkay Maliye'yi inandıramadı. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Gelirim 1000 TL diyen Berkay'a büyük şok!Gelirim 1000 TL diyen Berkay'a büyük şok!Şarkıcı Berkay Şahin, vergi kaçırma şüphesiyle Maliye'nin radarına takıldı. Maliye eğer evrakta sahtecilik gibi vergi kaçakçılığına girecek delil bulursa Berkay, 3 yıl hapis yatacak.
Aydın Ünal Yeni Şafak'a veda etti, işte son yazısıAydın Ünal Yeni Şafak'a veda etti, işte son yazısıAydın Ünal Yeni Şafak'a veda etti, işte son yazısı
Taha Akyol Karar gazetesinde yazmaya başlıyorTaha Akyol Karar gazetesinde yazmaya başlıyorTaha Akyol Karar gazetesinde yazmaya başlıyor
Hükümetin soğanda vergisiz ithalatın önünü açmasına milli gazete yorumuHükümetin soğanda vergisiz ithalatın önünü açmasına milli gazete yorumuHükümetin soğanda vergisiz ithalatın önünü açmasına milli gazete yorumu
Perinçek'in Aydınlık'ından şok Doğu Türkistan manşetiPerinçek'in Aydınlık'ından şok Doğu Türkistan manşetiDoğu Perinçek grubunun yayın organı Aydınlık gazetesi bugün öyle bir manşetle çıktı ki "Çin'in resmi yayın organları bile bu kadarını yapmamıştır" dedirtti. Aydınlık, Uygur temsilcinin bir camide Çin zulmünü anlatmasını "Camide bölücü vaaz" diye duyurdu.
Babası için dua istediBabası için dua istediSezin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in hala yoğun bakımda olduğunu söyledi.
  • "Banyo ve tuvalette altın kaplama var"02 Ocak 2019 Çarşamba 14:02
  • Mine Kırıkkanat'tan CHP adayı İmamoğlu'na şok: Oy yok27 Aralık 2018 Perşembe 09:26
  • 5 yıla kadar hapsi istendi19 Aralık 2018 Çarşamba 14:54
  • M. Şevket Eygi'den Pekin'e yalanlama18 Aralık 2018 Salı 09:27
  • 18 Aralık 2018 tarihli gazete manşetleri18 Aralık 2018 Salı 08:54
  • 17 Aralık 2018 tarihli gazete manşetleri17 Aralık 2018 Pazartesi 10:01
  • 14 Aralık 2018 tarihli gazete manşetleri14 Aralık 2018 Cuma 09:48
  • 12 Aralık 2018 tarihli gazete manşetleri12 Aralık 2018 Çarşamba 09:23
  • Muhteşem İkili dizisinde yer verilen Yahudi sembolleri Mezuza ve Hanukiya nedir?10 Aralık 2018 Pazartesi 10:42
  • Cemal Nar Hoca'dan Mine Kırıkkanat teklifi10 Aralık 2018 Pazartesi 09:04
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri