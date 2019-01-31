31 Ocak 2019 Perşembe16 C.Evvel 1440
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Meteorolojiden hayati uyarı!

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Meteorolojiden hayati uyarı!
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'yi etkisi altına alan yağmur Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkisini artıracak. Yapılan değerlendirmelerde oluşabilecek hortum tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi
Meteorolojiden hayati uyarı! Meteorolojiden hayati uyarı! Meteorolojiden hayati uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Ege ve Akdeniz kıyı kesiminde kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak, Antalya'nın doğusunun yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

 

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerinden orta kuvvette, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli (40-70 Km/saat) ve yağış anında kıyı kesimlerinde kısa süreli fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde, Marmara, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ege ve Akdeniz kıyı kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların genellikle kuvvetli (30-60 Kg/m2),Antalya'nın doğusu ile Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kısa süreli fırtına ile hortum riski gibi olumsuz durumlara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli tedbirli olması gerekmektedir.

 

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; güney yönlerden Ege ve Akdeniz'de kuvvetli (40-70 Km/saat) ve yağış anında kıyı kesimlerinde kısa süreli fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde, Marmara, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR UYARISI: Antalya'nın doğusunun ve Konya'nın güneyinin 1200 m. ve üzeri rakımlı yerlerindeki kar yağışlarının gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm. ve üzeri) olması beklendiğinden, başta Antalya ve Konya'yı birbirine bağlayan kara yollarında olmak üzere buzlanma, don olayı ve tipi şeklinde kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

IZMIR °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak, doğusunun yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu

MUŞ °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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