"41 milyon çocuk yardıma muhtaç"

UNICEF, dünyada çatışma, afet ve diğer olağanüstü durumlarda yaşamak durumunda kalan insani yardıma muhtaç 41 milyon çocuk bulunduğunu açıkladı. Onlara yardım etmek için en az 3.9 milyar dolara ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

UNICEF Acil Yardım Operasyonları Direktörü Manuel Fontaine, dünyada yaşanan sıcak çatışmaların sayısı ve etkisinin, son 30 yılın en yüksek rakamlarına ulaştığını belirterek, gelinen son durumun insani açıdan oldukça ciddi bir tehdit olduğunu savundu.

Fontaine, çatışma bölgelerinde uluslararası hukukun ihlal edilip sivillere yönelik saldırıların arttığını belirterek, “Bu durumdan en fazla çocuklar zarar görüyor. Çatışma bölgelerinde artık okullara, hastanelere düzenlenen saldırılar normal karşılanıyor. Çocukların gözaltına alınması normal karşılanıyor. Daha fazla çocuk silah altına alınıyor. Çocukların yaşadığı bu olumsuz durum giderek artıyor” dedi. UNICEF, yardıma muhtaç çocuk sayısının rekor bir sayıya ulaştığını belirterek, 2019 yılı hedeflerinde 41 milyon çocuğa güvenli su, yiyecek, eğitim, sağlık ve koruma hizmeti vermek olduğunu kaydetti. UNICEF, 59 ülkesindeki çocuklara yardım gönderdiğini kaydetti.

UNICEF, en büyük endişeyi Suriye’deki çocuklar için duyuyor, bu ülkedeki çocuklar için 904 milyon dolar fona ihtiyaç var. İç savaş nedeniyle Suriye’den kaçan ailelerin Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan ve Türkiye gibi ülkelerde sığınmacı olarak yaşadığı, bu ülkelerdeki 2.5 milyon çocuğun da yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi. Suriye’den sonra yardıma ihtiyaç duyan çocuk sayısında ikinci ülke olarak Yemen’in bulunduğunu belirten UNICEF yetkilileri, bu ülkede çocuklara yardım etmek için 542 milyon dolardan fazla fona ihtiyaç duyulduğunu belirtti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin (OHCHR) de yaptığı açıklamada, “40 kişinin protesto gösterilerinde öldüğü Venezuela’da çocuklar korunmalı” denildi.