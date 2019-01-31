31 Ocak 2019 Perşembe16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:09Öğle 13:22İkindi 16:01Akşam 18:26Yatsı 19:48
    • 9°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 104.189 0.09
  • Altın: 221,789 -0.03
  • Dolar: 5,2271 -0.86
  • Euro: 6,0101 -0.22

İstanbul Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi

»
İstanbul Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi
İstanbul Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi İstanbul Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi İstanbul Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi

İstanbul Göktürk mevkiinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3’ü ağır 21 kişi yaralandı.

Olay, 00.00 saatlerinde, Hasdal- Kemerburgaz yolu Göktürk Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya-İstanbul arası sefer yapan özel bir firmaya ait otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Otobüsün devrilmesi sonucu, yolcular otobüs içerisinde mahsur kaldı. Durum hemen 112, polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, otobüs içerisinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları başlattı.

Olay yerine gelen ekipler devrilen otobüs içerisindeki vatandaşlara olay yerinde ilk müdahalesinin yaptıktan sonra çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırdı.

Burada ambulans içerisinde 2 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 21 yolcu içerisinden de 3’ünün durumun ağır olduğu öğrenildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Vali duyurdu! Büyük operasyonda ele geçirildiVali duyurdu! Büyük operasyonda ele geçirildiİstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamasında, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin Sultanbeyli ve Sarıyer'de yaptığı operasyonda 850 kilogram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı" dedi.
İstanbul Göktürk'te yolcu otobüsü devrildiİstanbul Göktürk'te yolcu otobüsü devrildiİstanbul Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adana'da otomobil direk ile iş yerine çarptı: 2 yaralıAdana'da otomobil direk ile iş yerine çarptı: 2 yaralıAdana'da Gülseren Ç.'nin kullandığı otomobil, önce reklam panosu direğine, sonra iş yerine çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü ile yanındaki kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Meteorolojiden hayati uyarı!Meteorolojiden hayati uyarı!Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'yi etkisi altına alan yağmur Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkisini artıracak. Yapılan değerlendirmelerde oluşabilecek hortum tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi
Manifestoyu Erdoğan açıklayacak!Manifestoyu Erdoğan açıklayacak!Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 11 maddelik 31 Mart manifestosunu “Memleket işi, gönül işi” sloganıyla bugün kamuoyuna duyuracak.
Akgülay'ın ifadesi ortaya çıktıAkgülay'ın ifadesi ortaya çıktıFETÖ’den tutuklanan Tuğg. Özkan Edip Akgülay, “15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi’nin Diyarbakır’dan Ankara’ya uçuşunu niye engellemedin” sorusuna tuhaf bir cevap verdi.
  • Tepki almaktan korkan firmaların yeni oyunu ortaya çıktı31 Ocak 2019 Perşembe 08:38
  • Rubin'den Erdoğan'a küstah tehdit!31 Ocak 2019 Perşembe 08:36
  • Büyük skandal! Kral özür diledi!30 Ocak 2019 Çarşamba 18:27
  • Aday tanıtım toplantısında PKK marşı!30 Ocak 2019 Çarşamba 17:25
  • Bahçeli noktayı koydu! Bunun A'sı B'si C'si yok...30 Ocak 2019 Çarşamba 15:50
  • MİT'ten operasyon! Kritik isim Türkiye'ye getirildi30 Ocak 2019 Çarşamba 14:45
  • CHP'de büyük kavga! Ortalık karıştı30 Ocak 2019 Çarşamba 14:01
  • Bakan Albayrak'tan ortak kart açıklaması30 Ocak 2019 Çarşamba 13:55
  • CHP'li İmamoğlu'ndan tartışılacak sözler30 Ocak 2019 Çarşamba 13:18
  • Sebze fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama30 Ocak 2019 Çarşamba 12:46
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri