İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamasında, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin Sultanbeyli ve Sarıyer'de yaptığı operasyonda 850 kilogram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı" dedi.
31 Ocak 2019 Perşembe16 C.Evvel 1440
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Vali duyurdu! Büyük operasyonda ele geçirildi
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