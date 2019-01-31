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Sudan diken üstünde! 5 ülke işgal için pusuya yattı

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Sudan İstihbarat Başkanı Salah Abdullah Kuş, 5 ülkenin ordusunun, başkent Hartum'a doğru harekete geçmek için uygun vakti kolladığını söyledi.
Sudan diken üstünde! 5 ülke işgal için pusuya yattı
Sudan diken üstünde! 5 ülke işgal için pusuya yattı Sudan diken üstünde! 5 ülke işgal için pusuya yattı Sudan diken üstünde! 5 ülke işgal için pusuya yattı

Sudan İstihbarat Başkanı Salah Abdullah Kuş, 5 ülkenin ordusunun, başkent Hartum'a doğru harekete geçmek için uygun vakti kolladığını söyledi.

 

Hükümete yakın Sudan Basın Hizmetleri Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kuş, Sudan Emniyet Teşkilatı'nın 42. dönem mezuniyet törenindeki konuşmasında ülkedeki gösterilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"5 ÜLKENİN ORDUSU BAŞKENTE İLERLEMEK İÇİN BEKLİYOR"

 

Kuş, "Sudan'da kendilerine karşı direnecek kimse kalmasın diye kaos, yağmalama ve ölüm olaylarıyla ülkeyi meşgul eden 5 ordu, Hartum'a doğru ilerlemek için uygun vaktin gelmesini bekliyor" dedi ancak bu orduların isimlerini zikretmedi.

Ülkedeki solun ve isyancı hareketlerin, uzun zamandan beri bekledikleri dönemin başlaması için iktidarı ele geçirmeye çalıştıklarına işaret eden Kuş, ülkedeki bazı siyasi güçlerin çıkarlarının dış güçlerle bağlantılı olduğunu söyledi.

Ülke içindeki bu güçlerin dış güçlere boyun eğmek için zemin oluşturma girişimlerini yakından takip ettiklerini dile getiren Kuş, ülkenin istikrarının gösteri düzenleyerek ve slogan atarak değil, halkın seçimleriyle sağlanacağını vurguladı.

SUDAN'DAKİ İKTİDAR PARTİSİNDEN "DİYALOĞA HAZIRIZ" MESAJI

Öte yandan Sudan'da iktidardaki Ulusal Kongre Partisi, gençlerle ve toplumdaki farklı kurumlarla çeşitli düzeylerde diyalog başlatmaya hazır olduğunu duyurdu.

Parti Siyasi Komitesi, Abdurrahman el-Hıdır başkanlığında ülkedeki son durumu değerlendirmek üzere başkent Hartum'da toplandı.

Parti tarafından yapılan ve Sudan haber ajansı SUNA'da yer alan açıklamada, partinin, ilçe ve köylerdeki gençler, kurumlar, gruplar ve derneklerle diyalog başlatmaya hazır olduğu ve ülkedeki kriz ortamına çözüm bulmak için ulusal partilerle yürütülen diyaloğa devam edileceği belirtildi.

Siyasi Komite Üyesi Ahmed Korminnu da toplantının ardından yaptığı açıklamada, ekonomik krize neden olan sorunların çözümünde ilerleme sağlanmasının önemine işaret etti. Korminnu, Siyasi Komite'nin diğer siyasi partilerle bir araya gelmeye devam edeceğini ve diyaloğu yürütmek için halkla iletişime geçeceğini bildirdi.

SUDAN'DA PATLAK VEREN PROTESTOLAR

Sudan'daki gösteriler, 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

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