Diagne Galatasaray ile anlaştı ama...

Galatasaray, forvet transferinde mutlu sona ulaştı ve Kasımpaşalı Mbaye Diagne'yi transfer etti. Ancak Galatasaray taraftarı Diagne'ye hemen kavuşamayacak.

Kasımpaşa'nın Beşiktaş ile oynadığı mücadelede sarı kart gören Diagne önce sarı kart cezalısı oldu, daha sonra ise Alanyaspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında rakibine tükürdüğü için gördüğü kırmızı kart nedeniyle 4 maç ceza almıştı. Diagne böylece toplam 5 maç cezaya çarptırılmıştı.

Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Futbol disiplin talimatının 92. madde 11. fıkrasına göre Diagne, ilk önce sarı kart cezasını aldığı için Rizespor maçında sarı kart cezasını çekti. Rizespor ile oynanan Süper Lig maçında sarı kart cezasını çeken Diagne, daha sonra ise kupadaki Alanyaspor rövanş maçı ve ligdeki Başakşehir maçında da 2 maç cezasını çekti.

Galatasaray'a transfer olan Diagne, ligde deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Hatayspor maçında cezasını çekecek ve 21. haftada Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Trabzonspor maçında Fatih Terim'in şans vermesi halinde ilk kez Galatasaray forması giyecek.