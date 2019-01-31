31 Ocak 2019 Perşembe16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:09Öğle 13:22İkindi 16:01Akşam 18:26Yatsı 19:48
    • 12°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 105.511 1.27
  • Altın: 220,897 -0.43
  • Dolar: 5,2011 -1.35
  • Euro: 5,9719 -0.85

Şoke eden ses kaydı ortaya çıktı!

»
Kara Harp Okulu Komutanlığı darbe girişimi davası sanığı eski üsteğmen Veysel Kör ile arkadaşı A.A'nın telefon görüşme kaydı, karargahta darbe girişimi olduğunu bilmediğini iddia eden sanıkları yalanlıyor.
Şoke eden ses kaydı ortaya çıktı!
Şoke eden ses kaydı ortaya çıktı! Şoke eden ses kaydı ortaya çıktı! Şoke eden ses kaydı ortaya çıktı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davanın tutuklu sanığı eski üsteğmen Veysel Kör ile arkadaşı A.A arasında geçen telefon görüşme kaydı, darbe girişimi olduğunu bilmediğini iddia eden sanıkları yalanlıyor.

AA'nın ulaştığı, Kara Harp Okulu Komutanlığı davasının görüldüğü Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen, iki subay arasında geçen görüşmenin ses kaydı, darbeci sanıkların 15 Temmuz 2016 gecesine ilişkin yalanlarını bir kez daha ortaya koydu.

Kaydın yer aldığı CD için hazırlanan bilgi notuna göre, sanık Kör ile A.A. arasında geçen görüşme, masa telefonu tarafından otomatik olarak kaydedildi.

Darbe girişiminin ilk saatlerinde mesaisi olmadığı halde karargaha gelen sanık Kör, mühimmat ve silah aldıktan sonra 1 nolu nizamiye bölgesine geçti. 

Kendisi gibi subay olan Fethiye'deki arkadaşı A.A'yı arayarak gelişmeler hakkında bilgi veren Kör, uçakların Meclis üzerinden alçaktan uçuş yaptığını, Ankara'nın birçok noktasının ise tanklar tarafından tutulduğunu söyledi. 

Dönemin Okul Komutanı Tuğgeneral İzzet Çetingöz'ün "siyasilerle hareket ettiği" için alıkonulduğu bilgisini de veren Kör, "Darbe mi oldu?" diye soran A.A'ya "Bildiğin darbe oldu yani." cevabını verdi.

Sanık Kör, bu duruma anlam veremeyen A.A'ya "Sen de ilçenin yönetimine el koy kardeşim." diye öneride bulundu.

Sanık Kör'e tepki gösteren A.A, "Saçma sapan konuşma." karşılığını verdi.

İHANETİN SES KAYDI

Sanık Kör ile A.A arasında 15 Temmuz akşamı geçen telefon görüşmesi şöyle:

Sanık Kör: Efendim.

A.A: Devre ne haber ne yapıyorsun?

Sanık Kör: Kardeşim iyiyim, bir şey yaptığımız yok, emniyet aldık, bekliyoruz.

A.A: Hayırdır, Harp Okulunda mı?

Sanık Kör: Evet, evet.

A.A: Ankara'nın üzerinde jetler uçuyormuş, hayırdır var mı öyle bir şey?

Sanık Kör: Meclisin üzerinde alçak uçuş ile uçuyorlar. Her yer tank, her yer asker. Bildiğin darbe oldu yani.

A.A: Darbe marbe olmaz oğlum ya.

Sanık Kör: Abi oldu. Şu anda nizamiyedeyim, 1 nolu nizamiyeyi tutuyorum.

A.A: Darbe mi diyorsun yani?

Sanık Kör: Ya net ya net.

A.A: Sana bilgi falan nerden geldi, konuyla ilgili?

Sanık Kör: Abi bizim okul komutanı tutuklandı.

A.A: Niye?

Sanık Kör: Okul komutanı tutuklandı.

Sanık Kör: Alo...

A.A: Alo... Duyuyorum yani de okul komutanı nasıl tutuklanır? Asker tarafından mı tutuklandı?

Sanık Kör: Siyasilerle beraber olduğu için tutuklandı.

A.A: Allah Allah...

Sanık Kör: Neyse kardeşim, emniyet işleri var bizim burada, daha sonra konuşuruz.

A.A: Tamam kardeş sonra haberleşiriz.

Sanık Kör: Sonra konuşuruz, tamam kardeş. Sen de şeyde misin?

A.A: İlçedeyim.

Sanık Kör: Sen de ilçenin yönetimine el koy kardeşim.

A.A: ... (küfrediyor)

Sanık Kör: Ciddiyim ya.

A.A: Bana böyle bir emir gelmeden yapamayız zaten, hadi görüşürüz. Saçma sapan konuşma.

Sanık Kör: Ya ya... Hadi bay bay.

A.A: İhbar falan gelmiştir.

Sanık Kör: Sen öyle zannet. Tamam hadi görüşürüz.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye'den 7 ülkeye çok sert tepki!Türkiye'den 7 ülkeye çok sert tepki!Dışişleri Bakanlığı, Beşinci MED7 Zirvesi'nde kabul edilen ortak bildiri hakkında bir açıklama yayımladı.
Şoke eden ses kaydı ortaya çıktı!Şoke eden ses kaydı ortaya çıktı!Kara Harp Okulu Komutanlığı darbe girişimi davası sanığı eski üsteğmen Veysel Kör ile arkadaşı A.A'nın telefon görüşme kaydı, karargahta darbe girişimi olduğunu bilmediğini iddia eden sanıkları yalanlıyor.
Bakanlık açıkladı! Terör örgütüne ağır darbeBakanlık açıkladı! Terör örgütüne ağır darbeMSB: "Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine 30 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi".
Vali duyurdu! Büyük operasyonda ele geçirildiVali duyurdu! Büyük operasyonda ele geçirildiİstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamasında, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin Sultanbeyli ve Sarıyer'de yaptığı operasyonda 850 kilogram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı" dedi.
İstanbul Göktürk'te yolcu otobüsü devrildiİstanbul Göktürk'te yolcu otobüsü devrildiİstanbul Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adana'da otomobil direk ile iş yerine çarptı: 2 yaralıAdana'da otomobil direk ile iş yerine çarptı: 2 yaralıAdana'da Gülseren Ç.'nin kullandığı otomobil, önce reklam panosu direğine, sonra iş yerine çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü ile yanındaki kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
  • Meteorolojiden hayati uyarı!31 Ocak 2019 Perşembe 08:49
  • Manifestoyu Erdoğan açıklayacak!31 Ocak 2019 Perşembe 08:47
  • Akgülay'ın ifadesi ortaya çıktı31 Ocak 2019 Perşembe 08:41
  • Tepki almaktan korkan firmaların yeni oyunu ortaya çıktı31 Ocak 2019 Perşembe 08:38
  • Rubin'den Erdoğan'a küstah tehdit!31 Ocak 2019 Perşembe 08:36
  • Büyük skandal! Kral özür diledi!30 Ocak 2019 Çarşamba 18:27
  • Aday tanıtım toplantısında PKK marşı!30 Ocak 2019 Çarşamba 17:25
  • Bahçeli noktayı koydu! Bunun A'sı B'si C'si yok...30 Ocak 2019 Çarşamba 15:50
  • MİT'ten operasyon! Kritik isim Türkiye'ye getirildi30 Ocak 2019 Çarşamba 14:45
  • CHP'de büyük kavga! Ortalık karıştı30 Ocak 2019 Çarşamba 14:01
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri