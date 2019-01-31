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Türkiye'den 7 ülkeye çok sert tepki!

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Dışişleri Bakanlığı, Beşinci MED7 Zirvesi'nde kabul edilen ortak bildiri hakkında bir açıklama yayımladı.
Türkiye'den 7 ülkeye çok sert tepki!
Türkiye'den 7 ülkeye çok sert tepki! Türkiye'den 7 ülkeye çok sert tepki! Türkiye'den 7 ülkeye çok sert tepki!


Dışişleri Bakanlığı, Beşinci MED7 Zirvesi'nde kabul edilen ortak bildiri hakkında yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fransa, İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan ve GKRY’nin katılımıyla 29 Ocak 2019 tarihinde GKRY’de düzenlenen AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med7) Beşinci Zirvesinde kabul edilen ortak bildiride yer alan ifadeler, bazı AB ülkelerinin "Birlik dayanışması" adı altında sergiledikleri hakkaniyet ve yapıcılıktan uzak tutumun yeni bir örneğini teşkil etmektedir.

Bildiride, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs’ta çözüm sürecine yönelik sözde çabalarının takdir edilmesi ve Doğu Akdeniz’deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerinin desteklenmesi GKRY’nin AB üyeliğini istismar etmeyi sürdürdüğünü gözler önüne sermektedir.

Unutulmamalıdır ki, 2017 yılında Kıbrıs Konferansı’nın başarısızlıkla sonuçlanmasının temel sebebi Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz, kendisini Ada’nın tek sahibi, Kıbrıs Türk halkını ise azınlık olarak gören zihniyetidir. Bildiride Kıbrıslı Türklerin Ada’nın doğal kaynakları üzerindeki meşru haklarından bahsedilmemesi bu çarpık zihniyetin devam ettiğini göstermektedir.

Türkiye, Kıbrıslı Türklerin meşru hak ve çıkarlarını savunmak amacıyla gerekli adımları atma yönündeki kararlılığını korumaktadır."

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