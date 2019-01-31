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G.Saray transfere doymuyor! Bir de stoper...

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G.Saray transfere doymuyor! Bir de stoper...
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Christian Luyindama bugün saat 20:30'da İstanbul'da olacak.
G.Saray transfere doymuyor! Bir de stoper... G.Saray transfere doymuyor! Bir de stoper... G.Saray transfere doymuyor! Bir de stoper...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de kadrosunda görmek istediği Luyindama için sarı kırmızılı yönetim Standard Liege'le anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Kongolu savunmacı Christian Luyindama ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

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