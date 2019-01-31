Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de kadrosunda görmek istediği Luyindama için sarı kırmızılı yönetim Standard Liege'le anlaşmaya vardı.
Galatasaray, Kongolu savunmacı Christian Luyindama ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
31 Ocak 2019 Perşembe16 C.Evvel 1440
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G.Saray transfere doymuyor! Bir de stoper...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de kadrosunda görmek istediği Luyindama için sarı kırmızılı yönetim Standard Liege'le anlaşmaya vardı.
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