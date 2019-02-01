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17 Aralık kumpas sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istendi

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17 Aralık kumpas sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istendi
17 Aralık kumpas davasında, eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 25 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
17 Aralık kumpas sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istendi 17 Aralık kumpas sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istendi 17 Aralık kumpas sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istendi

Takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 6'sı firari 67 sanığın yargılandığı davada, eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Kazım Aksoy ve Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 25 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 114. duruşmaya, tutuklu ve başka suçtan tutuklu 8 sanık katıldı. 

Nazmi Ardıç’ın da aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanığın ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlandı. 

Davanın müdahilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ömer Dinçer’i ise avukatları temsil etti. 

Birleşen dosyalar
Duruşmada, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olma" ve diğer suçlardan yargılanan 10 sanığın dosyasının, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçu yönünden ayrıldığı belirtilerek, bu dava dosyasıyla birleştirilmesi yönünde karar alındığı, dosyanın mahkemeye gönderildiği tutanağa geçirildi. Yine, bu mahkemede, aynı suçtan başka esasta yargılanan Osman Balcı hakkındaki dava dosyasının da bu davayla birleştirildiği belirtildi. 

Bir önceki duruşmada alınan ara karar gereği dosyanın mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderildiği ve savcının mütalaasını hazırladığı da dile getirildi. Savcının hazırladığı 104 sayfalık mütalaa sanık ve taraf avukatlarına sunuldu. 

FETÖ yapılanması ve eylemleriyle ilgili bilgi verilen mütalaada, sanıklarla ilgili suça konu değerlendirmeler yapıldı. 

İstenen cezalar
Mütalaada, sanıklar Nazmi Ardıç, Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, Mehmet Akif Üner, Arif İbiş, Mustafa Demirhan, İsmail Arpacı, İbrahim Şener, Savaş Akyol, Sefa Erdal, Mehmet Sait Sevinç, Ömer Atalay, Ahmet Kalender, Ahmet Üzümcü, Ayhan Arıkanoğlu, Adem Atik, Duran Denizli, Emre Okur, Erdi Katırcı, İsmail Tekin, Muhammed Enes Koral, Murat Munzuroğlu, Mustafa Yaşar Öner ve Salih Mümin Baykuş'un, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. 

Bu sanıkların, 7,5 yıla kadar hapis cezası öngörülen "haberleşme hürriyetinin ihlali ve ifşası" ve 4.5 yıla kadar hapis cezası öngörülen "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından da şikayetçi sayısı kadar cezalandırılması talep edilen mütalaada, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan ceza talep edilen sanıklardan Yakub Saygılı, Yasin Topçu ve Kazım Aksoy hakkında, "darbeye teşebbüs" suçundan ceza istendiği için "örgüt yöneticiliği" suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına yönelik karar verilmesi de istendi. 

Mütalaada, 9 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 23 sanığın da "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken, sanıklardan Mutlu Acil'in "silahlı terör örgütüne üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından 16 yıldan 37,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunuldu.

Sanıklar Fatih Yardım, Muhammet Murat Yaşar ve Mehmet Yeşilkaya'nın üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak delil bulunamaması nedeniyle beraatları istenen mütalaada, kimi suçlardan ceza istenen bazı tutuksuz sanıklarla ilgili tutuklamaya yönelik yakalama emirleri çıkarılması da talep edildi. 

6 sanığın dosyasının ayrılması talebi
Mütalaada, haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski emniyet müdürü Hamza Tosun, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz, eski polisler Hüseyin Korkmaz, Alparslan Çalışkan, Sinan Sağyalavaç ve Hayri Akın'ın dosyalarının ayırlamasına karar verilmesi de istendi.

Savcılık mütalaasının okunmasının ardından sanıklar ve taraf avukatlarına beyanları soruldu. Söz alan sanık ve taraf avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına ve taraflara beyanda bulunmak üzere süre verilmesine karar vererek, duruşmayı 2 hafta sıralı yapılmak üzere 4 Mart'a erteledi. Heyet, duruşmaların Silivri Cezaevi'ndeki büyük salonda yapılmasını da hükme bağladı.

 

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