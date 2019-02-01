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Miha Zajc resmen Fenerbahçe'de

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Miha Zajc resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Sloven futbolcu ile 4,5 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Miha Zajc resmen Fenerbahçe'de Miha Zajc resmen Fenerbahçe'de Miha Zajc resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Empoli'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. 

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 24 yaşındaki Zajc ile 4,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Zajc transferi için Empoli'de kiralık olarak forma giyen Salih Uçan'ın haklarından vazgeçildiği de duyuruldu.

Açıklamada, "Kulübümüz, İtalya Serie A ekiplerinden Empoli takımında forma giyen merkez orta saha ve ofansif orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle ve futbolcuyla anlaşmaya varmıştır. 24 yaşındaki Sloven oyuncu Miha Zajc, 4,5 sezon boyunca sarı-lacivertli forma ile mücadele edecek. Oyuncumuz Miha Zajc'a Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, çubuklu ile nice başarılar diliyoruz. Ayrıca, bu transfer kapsamında kulübümüz Salih Uçan üzerindeki haklarından vazgeçerek, Empoli ile Salih Uçan'ın anlaşmasına müsaade etmiştir." ifadeleri yer aldı.

"Kariyerim için büyük bir adım" 
Transferin ardından FBTV'ye açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki Sloven orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kariyerim için büyük bir adım. Bu kulübün bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Fenerbahçe hakkında güzel şeyler duydum. Türkiye'nin en büyük kulübü. Harika taraftarlara sahip. Fenerbahçe'de oynayacağım için çok heyecanlıyım. Taraftarlarımıza çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Birlikte kupalar kazanacağız. Onlar dünyanın en iyi taraftar gruplarından biri."

Comolli: Hocamızın tam istediği tipte bir futbolcu
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ise Miha Zajc'ın çon kaliteli ve teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği tipte bir futbolcu olduğunu belirtti.

Comolli, Miha Zajc'ın transferinden dolayı mutlu olduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kendisi yaklaşık 1 yıldır takip ettiğimiz bir futbolcuydu. Scout ekibimiz maçlarını takip ediyordu. Yaz döneminde kadromuza katmak istedik ancak finansal durumlardan dolayı olmadı. Bu dönem transfer şansımız doğunca kaçırmak istemedik. O çok kaliteli bir oyuncu. Hocamızın da tam istediği tipte bir futbolcu. Ersun hoca da onun hakkında çok olumlu görüşlere sahip. Başkanımız ve başkan vekilimiz de bu transfer için çok çaba sarf etti."

 

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