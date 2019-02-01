İstanbul merkezli 40 ilde cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı sanal bahis operasyonu gerçekleştirildi. 394 kişi için gözaltı kararı verildi. 207 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, 42 milyon liraya el konuldu.
01 Şubat 2019 Cuma16 C.Evvel 1440
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- Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
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İstanbul merkezli 40 ilde bahis sitelerine yönelik operasyon
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