01 Şubat 2019 Cuma16 C.Evvel 1440
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İstanbul merkezli 40 ilde bahis sitelerine yönelik operasyon

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İstanbul merkezli 40 ilde bahis sitelerine yönelik operasyonda 394 kişi için gözaltı kararı alındı.
İstanbul merkezli 40 ilde bahis sitelerine yönelik operasyon
İstanbul merkezli 40 ilde bahis sitelerine yönelik operasyon İstanbul merkezli 40 ilde bahis sitelerine yönelik operasyon İstanbul merkezli 40 ilde bahis sitelerine yönelik operasyon

İstanbul merkezli 40 ilde cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı sanal bahis operasyonu gerçekleştirildi. 394 kişi için gözaltı kararı verildi. 207 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, 42 milyon liraya el konuldu.

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