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Erdoğan'ın duyurduğu bez torbalar ilk kez görüntülendi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçim kampanyası döneminde vatandaşlara promosyon olarak dağıtılacağını açıkladığı bez çantalar ilk kez görüntülendi.
Erdoğan'ın duyurduğu bez torbalar ilk kez görüntülendi
Erdoğan'ın duyurduğu bez torbalar ilk kez görüntülendi Erdoğan'ın duyurduğu bez torbalar ilk kez görüntülendi Erdoğan'ın duyurduğu bez torbalar ilk kez görüntülendi

Market poşetlerinin ücretli hale getirilmesinin ardından gözler ücretsiz dağıtılacağı açıklanan bez torbalara çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin yerel seçim manifestosunu açıkladığı dünkü toplantıda bez torbalar ilk kez görüntülendi.

"KORUMAK VE YAŞATMAK İÇİN"

Çevreci kampanya ve çevreci siyaset hassasiyeti ile şekillenen proje kapsamında, belediyelerin ücretsiz olarak dağıtacağı bez çanta 'KorumAK ve yaşatmAK için' sloganı ile dikkat çekiyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Başkan Erdoğan konuyla ilgili olarak, "31 Mart kampanyasında file bez torba kullanalım dedim. Bez torba ile fileyle kampanyamızı yapalım. Asla naylon poşet kullanmayacağız. Şu anda bunun çalışmasını yapıyoruz. Güzel olacak şık olacak" açıklamasında bulunmuştu.

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