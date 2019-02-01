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BAE'den terör örgütü PKK'ya destek, Türkiye'ye tepki

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BAE’li Bakan Gargaş, ABD ve İsrail ağzıyla konuşarak, PKK/YPG terör örgütüne verdiği desteği perdelemek amacıyla “Kürtleri destekliyoruz” dedi.
BAE'den terör örgütü PKK'ya destek, Türkiye'ye tepki
BAE'den terör örgütü PKK'ya destek, Türkiye'ye tepki BAE'den terör örgütü PKK'ya destek, Türkiye'ye tepki BAE'den terör örgütü PKK'ya destek, Türkiye'ye tepki

Alhurra kanalına konuşan BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararı ardından oluşturulması öngörülen güvenli bölgeye karşı olduklarını söyledi. İsrail ile yakın ilişkilere sahip BAE’li Bakanın Türkiye’ye karşı Arap milliyetçiliğine sığınması da dikkat çekti.

“Arap olmayan bir ülkenin bir Arap ülkesinin topraklarında olmasını reddediyoruz” diyen Enver Muhammed Gargaş, “Bu tutumumuz Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde yer almasıyla ilgili de geçerlidir. BAE, İran’ın da Suriye ve Irak’ta olmasına karşı” ifadelerini kullandı.

PKK’YA AÇIK DESTEK

BAE’li Bakan Gargaş, ABD ve İsrail ağzıyla konuşarak, PKK/YPG terör örgütüne verdiği desteği perdelemek amacıyla “Kürtleri destekliyoruz” ifadelerini de kullanması dikkat çekti.

ABD ve BAE’nin Türkiye’nin operasyon açıklamalarından rahatsız olduğunu belirten Gargaş, “Türkiye’nin tehditleri endişe verici. Aynı endişeleri Washington da duyuyor. Kürtlerin korunmasına yönelik daha etkili ve açık adımlar atılmalı” sözleriyle Türkiye’ye yönelik kara propagandanın da savunuculuğunu yaptı.

Şam’a mesaj

Enver Gargaş’ın söyleşide, ülkesinin Esed rejimiyle yakınlaşmasını da savundu. BAE’nin Suriye’deki büyükelçiliği geçen yıl sonunda yeniden açmasına da değinen Gargaş, “Şam’la ilişki geliştirmek ve siyasi tutum farklı şeyler. Siyasi tutumumuz; Cenevre görüşmelerini, anayasanın hazırlanması için oluşturulan komiteyi ve Suriye’de siyasi bir çözümü desteklemek” ifadelerini kullandı.

 

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