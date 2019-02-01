ABD'den çok tartışılacak karar!

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan ABD'li yetkili, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın Gazze ve Batı Şeria'ya yaptığı tüm yardımlarının kesildiğini duyurdu.
Kararın Filistin yönetiminin isteği üzerine alındığı belirtildi.
|İmsak 06:41
|Güneş 08:08
|Öğle 13:23
|İkindi 16:02
|Akşam 18:27
|Yatsı 19:49
İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan ABD'li yetkili, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın Gazze ve Batı Şeria'ya yaptığı tüm yardımlarının kesildiğini duyurdu.
Kararın Filistin yönetiminin isteği üzerine alındığı belirtildi.