01 Şubat 2019 Cuma16 C.Evvel 1440
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Abonelik işlemleri artık e-devletten yapılabilecek

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek" dedi.
Abonelik işlemleri artık e-devletten yapılabilecek
Abonelik işlemleri artık e-devletten yapılabilecek Abonelik işlemleri artık e-devletten yapılabilecek Abonelik işlemleri artık e-devletten yapılabilecek

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