Devre arası transfer döneminin son gününde İtalya temsilcisi Empoli’den Fenerbahçe’ye transfer olan Miha Zajc, sarı-lacivertlilerin kadro listesinde yer almıyor. Türkiye Futbol Federasyonu bilgi bankasında son transferler Serdar Aziz ve Tolgay Ali Arslan kadroda yer alırken, 14 kişilik yabancı kontenjanının tamamı dolu olduğundan Miha Zajc’ın ismi yer almadı.
01 Şubat 2019 Cuma16 C.Evvel 1440
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F.Bahçe'nin yeni transferi TFF listesinde yok!
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