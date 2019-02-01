Ersun Yanal'ın çok zor kararı! Sadece 3 isim...

Fenerbahçeli taraftarlar yeni transferlere sevinirken UEFA listesine sadece 3 futbolcunun eklenebilecek olması keyifleri kaçırdı.

Bu sezon gösterdiği kötü performans ile taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, ara transfer döneminde yaptığı transferler ile taraftarlarının yüzünü biraz güldürmeyi başardı.



Ara transfer döneminde Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Tolgay Arslan, Miha Zajc ve Victor Moses‘i kadrosuna katan Fenerbahçe’de bu kez akıllara UEFA Avrupa Ligi kadrosuna hangi futbolcunun ekleneceği sorusu takıldı.

Ersun Yanal’ın göreve gelmesinin ardından gösterdikleri yüksek performans ile takıma katkı sağlayan Nabil Dirar, Mehmet Ekici ve Roberto Soldado‘nun da kadroda olmaması teknik ekip ve yönetimi adeta kara kara düşündürüyor.



Fenerbahçe takımdan ayrılan dört futbolcuya karşılık sadece 3 ismi UEFA kadrosuna ekleyebilecek.

İşte Fenerbahçe’nin sezon başı UEFA Avrupa Ligi için bildirdiği kadro;

Kaleci: Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu

Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes(Transfer oldu), İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli(Transfer oldu)

Orta Saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı (Transfer oldu), Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe(Transfer oldu), Mathie Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Elif Elmas,

Forvet: İslam Slimani, Michale Frey, Andre Ayew.



UEFA kadrosunda olmayan isimler;



Berker Özer

Carlos Kameni

Nabil Dirar

Mehmet Ekici

Ferdi Kadıoğlu

Tolga Ciğerci

Roberto Soldado

Sadık Çiftpınar

Serdar Aziz

Tolgay Arslan

Miha Zajc

Victor Moses