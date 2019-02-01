01 Şubat 2019 Cuma16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:08Öğle 13:23İkindi 16:02Akşam 18:27Yatsı 19:49
    • 14°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 104.070 0.00
  • Altın: 220,571 0.60
  • Dolar: 5,1892 0.05
  • Euro: 5,9515 0.18

Yılmaz Özdil'e kötü haber! Bunu beklemiyordu

»
Sözcü yazarı Özdil’in 'Üzerinde 10 yıl çalıştık' dediği ve 2 bin 500 TL'den sattığı kaynakçası bulunmayan Atatürk kitabının çalıntı olduğu iddia edildi.
Yılmaz Özdil'e kötü haber! Bunu beklemiyordu
Yılmaz Özdil'e kötü haber! Bunu beklemiyordu Yılmaz Özdil'e kötü haber! Bunu beklemiyordu Yılmaz Özdil'e kötü haber! Bunu beklemiyordu


GİRİŞ 01.02.2019 12:13 GÜNCELLEME 01.02.2019 12:14

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in 4 ay önce 35 TL’den piyasaya çıkardığı ‘Mustafa Kemal’ kitabı, ‘özel seri’ kılıfıyla, 23 Ocak’ta Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te satışa çıkardı. 2 bin 500 TL’ye, Kırmızı Kedi Yayınevi’nin internet sitesi üzerinden satışı gerçekleştirilen kitap, 4 saat içinde tükendi. 

 

4.7 MİLYON TL HASILAT 

Özdil ve yayınevi, satıştan 4,7 milyon lirayı cebine koydu. Türkiye’nin ortak milli değeri Atatürk’ü istismar eden kitap, 2 bin 500 TL’ye satılması büyük tepkilere neden olmuştu. Gündeme gelen diğer bir konu ise Özdil’in kitabının kaynakçasız oluşuydu. Kitap içinde yer alan bilgilerin neredeyse tamamına yakını, teyit noktasında birçok soru işaretini barındırması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

 

Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güler, Sözcü yazarının kitabındaki bilgilerin, derneğin makalelerinden atıfsız ve kaynakçasız olarak birebir kopyalandığını açıkladı. Ali Güler, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda Özdil'e sert tepki gösterdi. 

TEK TEK İFŞA ETTİ 

Güler, “Yılmaz Özdil'in 498 sayfalık kitabında bizim eser ve makalelerimizden alınan ve ismimizden bahsedilmeyen, atıf yapılmayan, kaynakçada gösterilmeyen o kadar çok bilgi ve belge var ki... Sadece çok temel ve bariz olan 'aşırmaları' sizlerle paylaşmak istiyorum” diyerek Özdil'in makalelerinden kullandığı kısımları Twitter’dan paylaştı.

Güler, telif davası açacaklarını duyurdu. Başta sosyal medya kullanıcıları olmak üzere birçok vatandaş kitabın alıntı olduğunun ortaya çıkmasının ardından tepkileri yüksek sesle dile getirdi. Kitabı için “Üzerinde 10 yıl çalıştık” ifadelerini kullanan Özdil’in yapacağı açıklama merak konusu oldu.

güneş

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yılmaz Özdil'e kötü haber! Bunu beklemiyorduYılmaz Özdil'e kötü haber! Bunu beklemiyorduSözcü yazarı Özdil’in 'Üzerinde 10 yıl çalıştık' dediği ve 2 bin 500 TL'den sattığı kaynakçası bulunmayan Atatürk kitabının çalıntı olduğu iddia edildi.
Mahkemeden ROK kararı!Mahkemeden ROK kararı!Hakkında "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan dava açılan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ilk duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle zorla getirme kararı verildi.
Elektrik faturalarındaki tartışılan dağıtım bedeline ilişkin açıklamaElektrik faturalarındaki tartışılan dağıtım bedeline ilişkin açıklamaEnerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son günlerde çokça tartışılan elektrik faturalarındaki dağıtım bedeline ilişkin bir açıklama yaptı.
Türkiye'den ABD'ye rest!Türkiye'den ABD'ye rest!Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "ABD ne kadar hızlı kavrarsa o kadar iyi olur, Türkiye hiçbir alanda alternatifsiz değil" dedi.
Abonelik işlemleri artık e-devletten yapılabilecekAbonelik işlemleri artık e-devletten yapılabilecekCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek" dedi.
BM: Kaşıkçı cinayeti baş sorumlusu Selman'dırBM: Kaşıkçı cinayeti baş sorumlusu Selman'dırAK Partili Yasin Aktay: BM raportörü ve heyeti Cemal Kaşıkçı cinayetinin başsorumlusu olarak veliaht prens Selman'ı görüyor. ses kayıtlarını dinleyecek.
  • Türkiye'nin nüfusu arttı01 Şubat 2019 Cuma 10:07
  • İmamların kaçı sigara içiyor?01 Şubat 2019 Cuma 09:13
  • İstanbul merkezli 40 ilde bahis sitelerine yönelik operasyon01 Şubat 2019 Cuma 08:46
  • Erdoğan'ın duyurduğu bez torbalar ilk kez görüntülendi01 Şubat 2019 Cuma 08:41
  • FETÖ'cü Akın İpek'e kaçış yok01 Şubat 2019 Cuma 08:41
  • 17 Aralık kumpas sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istendi01 Şubat 2019 Cuma 08:11
  • Hafta sonları nöbetçi noterler hizmet verecek01 Şubat 2019 Cuma 08:08
  • Herkes merakla bekleniyordu! Erdoğan tek tek açıkladı31 Ocak 2019 Perşembe 15:21
  • Mavi Balina kurbanı Emine'den fare zehirli intihar notu31 Ocak 2019 Perşembe 13:30
  • Türkiye'den 7 ülkeye çok sert tepki!31 Ocak 2019 Perşembe 13:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri