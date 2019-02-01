01 Şubat 2019 Cuma16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:08Öğle 13:23İkindi 16:02Akşam 18:27Yatsı 19:49
    • 16°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 102.761 -1.26
  • Altın: 221,081 0.83
  • Dolar: 5,2096 0.44
  • Euro: 5,9716 0.52

AK Parti'den MHP ile ortak miting açıklaması!

»
AK Parti Sözcüsü Çelik: (AK Parti-MHP ortak miting) İstanbul ve Ankara'da özellikle ortak miting yapma arzusu var. Her iki genel başkanın takdirinde olan bir konu. Bunun daha güçlü bir mesaj vereceği şeklinde bir değerlendirmemiz var."
AK Parti'den MHP ile ortak miting açıklaması!
AK Parti'den MHP ile ortak miting açıklaması! AK Parti'den MHP ile ortak miting açıklaması! AK Parti'den MHP ile ortak miting açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti ile MHP'nin ortak miting yapıp yapmayacağı için, "İstanbul ve Ankara'da özellikle ortak miting yapma arzusu var. Her iki genel başkanın takdirinde olan bir konu. Bunun daha güçlü bir mesaj vereceği şeklinde bir değerlendirmemiz var" dedi.

 

HDP'NİN ADAY ÇIKARMAMASI

HDP'nin üç büyükşehirde aday göstermemesi hakkında da konuşan Çelik, "CHP ile HDP arasında bir ittifak olduğu açık. En dikkat çekici olan şu, partililik kimliğinin yöneticiler düzeyinde nasıl kalmadığını gösteriyor bu. O ittifaklardan bir şey çıkacağını düşünmüyorum. İttifak yaparken kendi içindeki politikalar konusunda entegre değiller" ifadesini kullandı.

 

ABD'YE VENEZUELA CEVABI: ASIL BİZ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK

Venezuala'daki olaylara karşı Türkiye'nin tavrına ilişkin ABD'deki açıklamalara atıfta bulunan Çelik, "İsimsiz olarak haberler çıkıyor. Kulis haberleri. biz bunlara tebellüğ etmeyiz. Biz bu mesajı almayız. Biz asıl hayal kırıklığına uğruyoruz. Dünyanın her tarafında demokrasi diyeceksiniz ve demokrasi için bu kadar, NATO içerisinde - başka alanlarda- beraber bedel ödeyeceksiniz, bir başka ülkeye geçici devlet başkanı atacaksınız" dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
AK Parti'den MHP ile ortak miting açıklaması!AK Parti'den MHP ile ortak miting açıklaması!AK Parti Sözcüsü Çelik: (AK Parti-MHP ortak miting) İstanbul ve Ankara'da özellikle ortak miting yapma arzusu var. Her iki genel başkanın takdirinde olan bir konu. Bunun daha güçlü bir mesaj vereceği şeklinde bir değerlendirmemiz var."
Yılmaz Özdil'e kötü haber! Bunu beklemiyorduYılmaz Özdil'e kötü haber! Bunu beklemiyorduSözcü yazarı Özdil’in 'Üzerinde 10 yıl çalıştık' dediği ve 2 bin 500 TL'den sattığı kaynakçası bulunmayan Atatürk kitabının çalıntı olduğu iddia edildi.
Mahkemeden ROK kararı!Mahkemeden ROK kararı!Hakkında "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan dava açılan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ilk duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle zorla getirme kararı verildi.
Elektrik faturalarındaki tartışılan dağıtım bedeline ilişkin açıklamaElektrik faturalarındaki tartışılan dağıtım bedeline ilişkin açıklamaEnerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son günlerde çokça tartışılan elektrik faturalarındaki dağıtım bedeline ilişkin bir açıklama yaptı.
Türkiye'den ABD'ye rest!Türkiye'den ABD'ye rest!Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "ABD ne kadar hızlı kavrarsa o kadar iyi olur, Türkiye hiçbir alanda alternatifsiz değil" dedi.
Abonelik işlemleri artık e-devletten yapılabilecekAbonelik işlemleri artık e-devletten yapılabilecekCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek" dedi.
  • BM: Kaşıkçı cinayeti baş sorumlusu Selman'dır01 Şubat 2019 Cuma 11:33
  • Türkiye'nin nüfusu arttı01 Şubat 2019 Cuma 10:07
  • İmamların kaçı sigara içiyor?01 Şubat 2019 Cuma 09:13
  • İstanbul merkezli 40 ilde bahis sitelerine yönelik operasyon01 Şubat 2019 Cuma 08:46
  • Erdoğan'ın duyurduğu bez torbalar ilk kez görüntülendi01 Şubat 2019 Cuma 08:41
  • FETÖ'cü Akın İpek'e kaçış yok01 Şubat 2019 Cuma 08:41
  • 17 Aralık kumpas sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istendi01 Şubat 2019 Cuma 08:11
  • Hafta sonları nöbetçi noterler hizmet verecek01 Şubat 2019 Cuma 08:08
  • Herkes merakla bekleniyordu! Erdoğan tek tek açıkladı31 Ocak 2019 Perşembe 15:21
  • Mavi Balina kurbanı Emine'den fare zehirli intihar notu31 Ocak 2019 Perşembe 13:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri