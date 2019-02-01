AK Parti'den MHP ile ortak miting açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Çelik: (AK Parti-MHP ortak miting) İstanbul ve Ankara'da özellikle ortak miting yapma arzusu var. Her iki genel başkanın takdirinde olan bir konu. Bunun daha güçlü bir mesaj vereceği şeklinde bir değerlendirmemiz var."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti ile MHP'nin ortak miting yapıp yapmayacağı için, "İstanbul ve Ankara'da özellikle ortak miting yapma arzusu var. Her iki genel başkanın takdirinde olan bir konu. Bunun daha güçlü bir mesaj vereceği şeklinde bir değerlendirmemiz var" dedi.

HDP'NİN ADAY ÇIKARMAMASI

HDP'nin üç büyükşehirde aday göstermemesi hakkında da konuşan Çelik, "CHP ile HDP arasında bir ittifak olduğu açık. En dikkat çekici olan şu, partililik kimliğinin yöneticiler düzeyinde nasıl kalmadığını gösteriyor bu. O ittifaklardan bir şey çıkacağını düşünmüyorum. İttifak yaparken kendi içindeki politikalar konusunda entegre değiller" ifadesini kullandı.

ABD'YE VENEZUELA CEVABI: ASIL BİZ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK

Venezuala'daki olaylara karşı Türkiye'nin tavrına ilişkin ABD'deki açıklamalara atıfta bulunan Çelik, "İsimsiz olarak haberler çıkıyor. Kulis haberleri. biz bunlara tebellüğ etmeyiz. Biz bu mesajı almayız. Biz asıl hayal kırıklığına uğruyoruz. Dünyanın her tarafında demokrasi diyeceksiniz ve demokrasi için bu kadar, NATO içerisinde - başka alanlarda- beraber bedel ödeyeceksiniz, bir başka ülkeye geçici devlet başkanı atacaksınız" dedi.