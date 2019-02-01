01 Şubat 2019 Cuma16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:08Öğle 13:23İkindi 16:02Akşam 18:27Yatsı 19:49
    • 16°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 102.761 -1.26
  • Altın: 221,081 0.83
  • Dolar: 5,2096 0.44
  • Euro: 5,9716 0.52

Kaçan balık büyük oldu! 20 milyon euro...

»
Kaçan balık büyük oldu! 20 milyon euro...
Barcelona'nın 20 milyon euro karşılığında Getafe'den kadrosuna kattığı Kongolu oyuncu Merveil Ndocyt'un Göztepe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.
Kaçan balık büyük oldu! 20 milyon euro... Kaçan balık büyük oldu! 20 milyon euro... Kaçan balık büyük oldu! 20 milyon euro...

Türkiye hareketli ve heyecanlı günlerin ardından devre arası transfer dönemini kaparken, bir gün önce tüm dünya Barcelona'nın genç bir oyuncu ile yaptığı sözleşme ile şaşkına döndü. Katalan ekibi yıldızlarla dolu kadrosuna 18 yaşında Kongolu Merveil Ndocyt'u kattı. Barcelona, genç yıldızın kulübü Getafe'ye 20 milyon Euro bonservis bedeli öderken, bu transfer Göztepe'de de büyük hayal kırıklığına neden oldu. 

 

İzmir Kulübü, o dönemin teknik direktörü Tamer Tuna'nın tavsiyesi ve isteği üzerine genç futbolcuyu 2017 yaz transfer döneminde imza için şehre getirdi. Transferi için Arnavutluk kulübü FK Tirana ile 350 bin Euro bonservisle anlaşma da sağlandı. Ancak Göztepe Başkanı Mehmet Sepil prensipte anlaşma sağlanmasına rağmen bu transferden vazgeçti. Bu gelişme sonrasında Merveil Ndocyt, İspanyol ekibi Getafe'nin yolunu tuttu ve 1,5 yıllık sürede değerini 20 milyon Euro'ya yükseltip, Barcelona'ya transfer oldu. Böylece Göztepe avucunun içindeki büyük bir yıldızı kaçırırken, kulüp için çok büyük sayılabilecek önemli bir gelirden de oldu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kaçan balık büyük oldu! 20 milyon euro...Kaçan balık büyük oldu! 20 milyon euro...Barcelona'nın 20 milyon euro karşılığında Getafe'den kadrosuna kattığı Kongolu oyuncu Merveil Ndocyt'un Göztepe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.
Ersun Yanal'ın çok zor kararı! Sadece 3 isim...Ersun Yanal'ın çok zor kararı! Sadece 3 isim...Fenerbahçeli taraftarlar yeni transferlere sevinirken UEFA listesine sadece 3 futbolcunun eklenebilecek olması keyifleri kaçırdı.
F.Bahçe'nin yeni transferi TFF listesinde yok!F.Bahçe'nin yeni transferi TFF listesinde yok!Fenerbahçe’nin yeni transferi Miha Zajc, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde bulunan oyuncu listesinde yer almıyor.
Miha Zajc resmen Fenerbahçe'deMiha Zajc resmen Fenerbahçe'deFenerbahçe, Sloven futbolcu ile 4,5 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Japon orta saha oyuncusu Beşiktaş'taJapon orta saha oyuncusu Beşiktaş'taBeşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'dan Japon orta saha oyuncusu Kagawa'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
G.Saray transfere doymuyor! Bir de stoper...G.Saray transfere doymuyor! Bir de stoper...Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Christian Luyindama bugün saat 20:30'da İstanbul'da olacak.
  • Fenerbahçe’nin son gün transferi!31 Ocak 2019 Perşembe 15:23
  • F.Bahçe'yle görüşmelere başladı! G.Saray istiyordu...31 Ocak 2019 Perşembe 11:27
  • Diagne Galatasaray ile anlaştı ama...31 Ocak 2019 Perşembe 11:26
  • Galatasaray Mitroglou'nu KAP'a bildirdi!31 Ocak 2019 Perşembe 11:26
  • Tolgay Arslan Fenerbahçe'de!31 Ocak 2019 Perşembe 08:50
  • Serdar Aziz Fenerbahçe'de!31 Ocak 2019 Perşembe 08:45
  • Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!30 Ocak 2019 Çarşamba 14:16
  • Beşiktaş'a bir şok da Gary Medel'den!30 Ocak 2019 Çarşamba 12:29
  • Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddetti30 Ocak 2019 Çarşamba 11:28
  • Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi30 Ocak 2019 Çarşamba 08:17
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri