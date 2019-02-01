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Fener seriye başladı!

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Fener seriye başladı!
Spor Toto Süper Lig 20. hafta açılış maçında Fenerbahçe evinde Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler ligde bu sezon ilk kez art arda iki maçtan galibiyetle ayrılmış oldu.
Fener seriye başladı! Fener seriye başladı! Fener seriye başladı!


 Fenerbahçe ile Göztepe Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Fenerbahçe'ye 2-0'lık galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Ande Ayew ve 73. dakikada Victor Moses attı.

 

Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses, yeni takımında ilk isabetli şutunda golü buldu.

Yeni Malatyaspor'un ardından Göztepe'yi de yenen Fenerbahçe, bu sezon ilk kez art arda iki maç kazandı ve puanını 23'e çıkardı. Göztepe ise 22 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Ersun Yanal dönemindeki 5 lig maçında da yenilgi almazken, bu maçlarda 9 puan topladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Göztepe ise bir sonraki hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

 

Stat: Ülker

Hakemler: Suat Arslanboğa, Sekan Ok, İsmail Şencan

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neustadter, Sadık Çiftpınar (Dk. 70 Jailson), İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Benzia (Dk. 64 Tolgay Arslan), Mehmet Ekici, Dirar, Ayew (Dk. 64 Moses), Soldado

Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Agbenyenu, Borges, Alpaslan Öztürk (Dk. 54 Deniz Kadah), Serdar Gürler (Dk. 89 Gouffran), Castro, Halil Akbunar (Dk. 46 Yasin Öztekin), Jerome

Goller: Dk. 7 Ayew, Dk. 73 Moses (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 50 Jerome (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 32 Halil Akbunar, Dk. 33 Castro, 90+3 Yasin Öztekin (Göztepe), Dk. 37 Ayew, Dk. 45+1 Neustadter, Dk. 65 Mehmet Topal (Fenerbahçe)

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