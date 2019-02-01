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Çorum'da askeri araç devrildi

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Çorum'da askeri araç devrildi
Çorum'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 asker yaralandı.
Çorum'da askeri araç devrildi Çorum'da askeri araç devrildi Çorum'da askeri araç devrildi

Kaza, Çorum İskilip Karayolu'nun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'ndan, Uğurludağ İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitmek için yola çıkan 19 JAA 122 askeri araç,  sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına devrildi.

Kazada 3 asker yaralandı. Araçta sıkışan askerler, diğer sürücüler ile olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.

Ardından 3 asker ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Çorum'da askeri araç devrildiÇorum'da askeri araç devrildiÇorum'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 asker yaralandı.
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