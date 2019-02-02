Tolgay Arslan: Beşiktaş armasını hiç öpmedim...

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0 yendiği maçta ilk kez sarı lacivert formayı giyen Tolgay Arslan, maçın sonunda açıklamalarda bulundu. Karşılaşma öncesi taraftara selam veren ve armayı öpen Tolgay, Beşiktaş'a da göndermede bulunurken çok konuşulacak sözler kullandı.

''BEŞİKTAŞ ARMASINI ÖPMEMİŞTİM, BUGÜN İLK KEZ ÖPTÜM''

Beni zor günlerde destekleyen Beşiktaş taraftarına da teşekkür ettim. Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim, bugün ilk kez arma öptüm. Bu içimden geldi. Tabii ki tepki olacak. Ben bunun farkındayım ama çok doğru bir karar verdiğimi bugün bana gösterdi.