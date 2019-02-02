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Büyük operasyon! 2 bin 372 polis katıldı

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Adana Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 2 bin 372 polis ile hava destekli asayiş uygulaması yaptı.
Büyük operasyon! 2 bin 372 polis katıldı
Büyük operasyon! 2 bin 372 polis katıldı Büyük operasyon! 2 bin 372 polis katıldı Büyük operasyon! 2 bin 372 polis katıldı

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda il merkezi ve ilçelerde 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' adı altında sabit önleyici yol kontrolü ve umuma açık yer denetimleri yapıldı. 2 bin 372 polisin görev aldığı uygulamaya, helikopter ve drone ile destek verildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Uygulama noktalarına gezip, yapılan çalışmaları denetleyen Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti. Uygulamanın Adanalıların huzuru ve güveni için yapıldığını belirten Aktaş, vatandaşların görüşlerini de dinledi.

GECE YARISINA KADAR DEVAM ETTİ

İl genelinde 56 noktada yapılan sabit önleyici yol uygulamasında, 14 bin 575 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştiren ekipler, aranması olan 34 kişiyi yakaladı, çeşit suçlardan 17 kişiyi ise gözaltına aldı, ayrıca 5 kişiye de 6 bin 447 TL idari para cezası kesildi. Durdurulan 5 bin 801 araçta narkotik köpekleriyle arama yapıldı. Sürücüleri ve evrakları da incelenen araçlardan 20'si trafikten men edilirken, 144 araca ise 81 bin 396 TL para cezası uygulandı. Sabit önleyici yol kontrolünün ardından il genelinde umuma açık 137 mekanda denetim yapan ekipler, 9 iş yeri ve 7 işletmeciye 2 bin 45 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca gece yarısına kadar devam eden uygulamanın genelinde ekipler, 6 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 6 şarjör ve 75 adet dolu fişek, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 kesici ve delici alet ile 2,5 gram eroin maddesi geçirdi.

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