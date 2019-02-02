Mahkemeden Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel kararı!

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'a 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e ise aynı suçlardan 15 yıl hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava için polis ve jandarma ekipleri, adliye önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Sanıklardan Gültan Kışanak polis minibüsüyle adliyeye getirildi. Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ise sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmadı. Sanık avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmayı, HDP milletvekilleri Züleyha Gülüm, Semra Güzel ve Meral Danış Beştaş ile partililer izledi.

SABAHAT TUNCEL AÇLIK GREVİNDE OLDUĞU İÇİN MAHKEMEYE KATILMADI

Kışanak, savunmasında, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in de mahkemeye katılmak istediğini ancak 18 gündür açlık grevinde olmasından dolayı katılamadığını söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunduğunu hatırlatan Kışanak, 21 aydır süren duruşmaların tamamının gıyabında yapıldığını ifade etti.

"YAPTIKLARIM DOĞRUDUR"

Savunma hakkını kullanamadığını iddia eden Kışanak, "Yaptıklarım doğru, hukuki, meşru, insani olduğu için buradayım. Ben inanmadığım hiçbir şeyi yapmam, birçok şeyi yapmışsam inanarak yapmışımdır, onu da savunurum. Yaptığım her şey demokratik siyaset çerçevesindedir." dedi.

Kışanak, üzerine atılı hiçbir suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından söz alan duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

KIŞANAK'A 14 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'a, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl 3 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ise 3 yıl hapis cezası verdi.

SEBAHAT TUNCEL'E 15 YIL HAPİS CEZASI

Heyet, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'i ise "terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.