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PKK yandaşları görevlilere saldırdı

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Irak’ın kuzeyindeki terör tahriki sürüyor. PKK, Duhok’tan sonra Musul’un batısındaki Sincar’da provokasyon peşinde.
PKK yandaşları görevlilere saldırdı
PKK yandaşları görevlilere saldırdı PKK yandaşları görevlilere saldırdı PKK yandaşları görevlilere saldırdı

Irak’ın kuzeyinde terör tahriki sürüyor. Terör örgütü PKK, Duhok’tan sonra ikinci provokasyonun adresi olarak Musul batısındaki Sincar’ı seçti. Irak’ın sınır ilçelerinden Sincar’da kışkırtılan sivillerle Suriye hudut bölgesine yürüyen PKK yandaşları, iki ülke arasındaki sınırın kaldırılmasını istedi. Suriye’de örgüt işgalindeki Haseke ile sınırın kaldırılması ve iki bölgenin birleştirilmesini isteyen PKK’lılar, gün boyu süren eylemleri sırasında Irak Sınır Koruma güçlerine de saldırdı. Olaylarda 10’dan fazla kişi yaralandı, bazı göstericiler gözaltına alındı. İçerisinde çok sayıda örgüt üyesinin bulunduğu grubun ‘sivil’ eylemini PKK’lılar ise ABD’nin verdiği zırhlılarla adım adım izledi.

CESARETLENDİLER

Gelişmeleri Yeni Şafak’a yorumlayan Irak Türkmen Cephesi Telafer Temsilcisi Riyaz Muhsin, ABD’nin ‘askerlerimizi çekiyoruz’ iddiasının ardından Suriye’ye takviye birlik göndermesinin PKK’yı cesaretlendirdiğine dikkat çekti. Muhsin, Sincar’daki ABD askeri varlığının bölgede istikrarsızlığa yol açtığını ve PKK’nın ‘YBŞ’ şemsiyesi altında faaliyet yürüttüğünü hatırlattı. Toplamda 3 bin 500 kilometrekarelik alanda 3 binden fazla PKK’lı teröristin bulunduğunu kaydeden Muhsin, “Bu, alenen milli güvenliğe tehdit ve varolan sınırları tanımama girişimidir. Irak ordusu bölgenin terörden arındırılması noktasında gerekli adımları bir an önce atmalı” çağrısı yaptı.

OVAKÖY KURULURSA

Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Hicran Kazancı ise Habur’a alternatif kurulması planlanan Ovaköy’e işaret etti. “Ovaköy Sınır Kapısı’nın açılmasıyla tüm bu tehditler ortadan kalkacaktır” diyen Kazancı, Rabia bölgesinden Irak içlerine uzanacak koridor konusunda geç kalındığından yakındı. Kazancı, “PKK’nın Sincar’da 7 kampı bulunuyor. Ovaköy-Bağdat hattı PKK’nın Sincar’daki varlığını ve Sincar-Haseke korsan koridor projesini de bitirecektir” yorumunda bulundu.

DİKKATLE İZLİYORUZ

Gelişmeleri yakından izlediklerini bildiren Türkiye’nin Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız ise Yeni Şafak’a şu açıklamayı yaptı: “Irak-Suriye sınırının kontrol ve güvenliği ABD’nin Suriye’den ayrılıyoruz açıklaması ile çok daha büyük önem kazandı. Terör örgütüne sınırsız hareket özgürlüğü tanınması Suriye ve Irak’ta bütünlüğü ve istikrarı tamamen ortadan kaldırıyor. Iraklı yetkililerin sınır güvenliğini sağlamada hassasiyet göstermesi için gerekli girişimlerde bulunduk. Kandil, Sincar, Mahmur ve Süleymaniye çevresinde varolan terör belasından kurtulma konusunda Türkiye kararlılığını sürdürmektedir.”

PKK YANDAŞLARI PROVOKASYONA DEVAM EDECEKLERMİŞ

PKK’nın son sabotajına sahne olan bölge aynı zamanda ABD’nin 2015’ten bu yana silah, asker ve cephane sevkiyat koridoru olma özelliği taşıyor. PKK sözde Şengal Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada sınır tahrikinin organize bir eylem olduğu, örgütün Irak ve Suriye koridorunun bağlanması adına eylemlerine devam edeceği belirtildi. Suriye ve Irak’ta harita değişikliğinin kaçınılmaz hale geldiğini iddia eden terör örgütü, Afrin, Ayn el-Arab, Münbiç, Haseke, Sincar, Zummar, Duhok, Kerkük, Süleymaniye, Kandil, Erbil ve Diyala’nın doğusunun PKK hakimiyetinde Kürdistan olarak tanınması gerektiğini ileri sürdü. Bildiride şu ifadeler kullanıldı: “Sınırın Suriye tarafında kalan Şedadi, Yarubiye bölgeleri ile Rabia-Sincar hattının birleştirilmesini kaçınılmaz bir gereklilik olarak görüyoruz. Afrin’den Kerkük’e uzanan hat PKK’nın doğal haritasıdır ve Kürt çizgisidir. Sincar, Rabia bölgelerinden Haseke’ye açılan hat federal bölgelerin birleştirilmesi olarak görülmek zorundadır. Bu kapsamda yeni bir sınır haritası belirlenerek Ebu Kemal ve Tenef üzerinden Irak-Suriye sınırı yeniden tanzim edilmelidir. Mevcut sınır çizgisini tanımadığımızı ve bu yönde eylemelere devam edeceğimizi ilan ediyoruz.”

Yeni Şafak

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