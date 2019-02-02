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Bursa'da genç kız ile arkadaşını ölesiye döven 5 kişi tutuklandı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir genç kız ile erkek arkadaşının darbedilmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Bursa'da genç kız ile arkadaşını ölesiye döven 5 kişi tutuklandı
Bursa'da genç kız ile arkadaşını ölesiye döven 5 kişi tutuklandı Bursa'da genç kız ile arkadaşını ölesiye döven 5 kişi tutuklandı Bursa'da genç kız ile arkadaşını ölesiye döven 5 kişi tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede genç kız ile erkek arkadaşının bir grup tarafından darbedilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ertan, Semih ve Burhan Semiz ile Burak İnce ve Hakan Gençoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, O.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Orhangazi ilçesinde 20 Ocak'ta meydana gelen ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, genç kız ile erkek arkadaşı kafenin önündeki parkta bir grubun saldırısına uğramıştı.

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Bursa'da genç kız ile arkadaşını ölesiye döven 5 kişi tutuklandıBursa'da genç kız ile arkadaşını ölesiye döven 5 kişi tutuklandıBursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir genç kız ile erkek arkadaşının darbedilmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
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