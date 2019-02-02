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Bakan açıkladı: Satışları yasaklanıyor

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; "Hayvanlara yönelik şiddet ve kasten öldürme fiilleri artık kabahat kapsamından çıkıp, suç kapsamı haline gelecek. Pet shoplarda bundan sonra kedi köpek satılmayacak" açıklamasında bulundu.
Bakan açıkladı: Satışları yasaklanıyor
Bakan açıkladı: Satışları yasaklanıyor Bakan açıkladı: Satışları yasaklanıyor Bakan açıkladı: Satışları yasaklanıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 5 yıldızlı hayvan barınağının açılışını gerçekleştirdi. Bakan Pakdemirli, pet shoplarda artık kedi ve köpek satılmayacağını söyledi. Bakan Pakdemirli, hayvanlara yönelik şiddet ve kasten öldürme fiillerinin artık kabahat kapsamından çıkıp, suç kapsamı haline geleceğini belirtti.

 

Sokak Hayvanları Kliniği ve Beslenme Odağı’nın kapasitesini artırmak ve sokak hayvanlarına yönelik daha modern ve konforlu şartlarda hizmet sağlamak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve bir süre önce hizmet vermeye başlayan Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı’nın açılış töreni gerçekleşti. Açılışa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve hayvanseverler katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Pakdemirli, "Hayvanlarımız buralarda barınmamalı. Burada kalıcı ikameti olmamalı. Çok şükür böyle de değil. Hayvanlarımız buraya geliyor, aşılanıyor, kısırlaştırılıyor, doğal ortama bırakılıyor. Medeni dediğimiz ülkeler, hayvanları sahiplenen olmazsa uyutuyor. Bizim asla buna gönlümüz buna razı gelmez. Denizli’de sahiplenme oranları yüzde 20 civarında. Bunu vatandaşımıza daha çok duyurarak, imkanı olanların bu işi sahiplenmesini, gerekiyorsa geçici sahiplendirmeyi devreye alarak, vatandaşın bunu değerlendirmesini, olmuyorsa geriye iade edecek bir sistem ile ev koşullarında yetiştirilmesini sağlayabiliriz. Peygamber efendimiz hayvanların korunmasını, onlara eziyet edilmemesini bizlere emanet etmiş. Biz belediyeler ile iş birliği içindeyiz. Hayvan barınaklarının yüzde 40’ını bakanlığımız karşılıyor. İmkanlarımız arttıkça çok daha fazlasını yaparız. Bu tesisi kazandıranlara, çalışanlarına teşekkür ediyorum. Son 15 yılda 1.5 milyona yakın hayvanı aşılaşımız, 1 milyon kısırlaştırmışız. 300 bin hayvanı ise sahiplendirmişiz. Bu sahiplendirme oranını arttırırsak o kadar iyi" dedi. 

"HAYVANA ŞİDDET SUÇ KAPSAMINA GİRİYOR"

 

Çok konuşulan bir yasa tasarısı olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, "Bununla ilgili uzun çalışmalar yaptık. Sadece Tarım ve Orman Bakanlığını değil İçişleri ve Adalet Bakanlığını da ilgilendiriyor. Biz ana çerçeve olarak, 3 bakanlık kabaca bir anlaşmaya vardık. Meclisin de takdiri olacaktır. Hayvanlara yönelik şiddet ve kasten öldürme fiilleri artık kabahat kapsamından çıkıp, suç kapsamı haline gelecek. En yakın zamanda yasanın çıkacağını umuyorum" diye konuştu.

"PET SHOPLARDA BUNDAN SONDA KEDİ KÖPEK SATILMAYACAK"

Pet shoplarda bundan sonra kedi köpek satılmayacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Biz kötü ortamlarda bu hayvanların sergilenmesini doğru bulmuyoruz. Bunların ya kataloglar ile, internet ortamından ve olabildiğince sahiplenerek olması gerektiğine inanıyoruz. Sahipli hayvanlarını da sokağa terk edenlere yaptırım uygulamayı planlıyoruz" diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, "Burası 6 milyon 500 bin liraya mal oldu. Biz sokak hayvanlarını sahiplendirme konusunda 2004 yılından bu yana yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu hayvanlarımızı ücretsiz sahiplendiriyoruz. Bakıma muhtaç hayvanlarımızı ise burada misafir ediyoruz. Tüm canlıları burada inşallah tüm personelimiz ile hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Bakan Pakdemirli hayvanlar ile yakından ilgilendi. Denizli horozunu kucağına alan Bakan Pekdemir’li köpeklerle oynadı. Barınakta 4 tekniker, 7 veteriner olmak üzere toplam 20 personel görev yapıyor. Hayvan barınağın bünyesinde 4 araç bulunuyor.

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