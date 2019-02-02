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Cinayeti örtme konseri

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Cinayeti örtme konseri
Kaşıkçı cinayeti başta olmak üzere ülkesindeki insan hakkı ihlalleri ve Yemen iç savaşındaki rolü gibi sebeplerle dünyanın eleştiri oklarının hedefindeki Riyad ‘açılım’ kartına sığındı.
Cinayeti örtme konseri Cinayeti örtme konseri Cinayeti örtme konseri

İstanbul Konsolosluğu’nda işlenen Cemal Kaşıkçı, milyonlarca insanı açlıktan ölümün eşiğine getiren Yemen Savaşı, ülkesindeki insan hakları ihlalleri nedeniyle küresel bir baskı altında zor bir dönem geçiren Suudi Arabistan bu süreci medya kampanyaları, ‘açılım’ adı altında perdelemeye çalışıyor. Riyad bu amaçla Davos’da yüzmilyarlarca dolarlık iş anlaşması ile petrolünü dünyanın en pahalı halkla ilişkiler aracı olarak kullanıyor bir yandan da kadınlara ehliyet ve araba sürme hakkı, sinema açma gibi ‘sembolik’ adımlarlar karanlık yüzünü perdelemeye çalışıyor. Suudi Arabistan’ın bu konudaki son adımı da ABD’li ünlü şarkıcı Mariah Carey’in konseri oldu. Amerikalı şarkıcı Mariah Carey, kendisini ‘Suudi Arabistan’ın insan hakları sicilini aklamaya çalışmakla’ suçlayan kadın hakları gruplarının tepkilerine rağmen, dün akşam Mekke yakınlarındaki Kral Abdullah Ekonomik Şehri’nde sahneye çıktı. Kadın ve erkeklerin birlikte izlediği konserde, topuklarına kadar inen uzun kollu payetli bir kostümle şarkı söyleyen Carey, bu ülkede konser veren ilk uluslararası kadın yıldız oldu. Carey’nin konseri boykot etmesi için imza kampanyası başlatılmıştı. Şarkıcının menajerleri ise, Carey’nin bu konseri, ülkede “kadın erkek ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına yönelik olumlu bir adım olarak gördüğü için kabul ettiğini” savundu.

Mariah Carey, uluslararası bir golf turnuvası kapsamında düzenlenen konserde DJ Tiesto, Sean Paul ve Yemen doğumlu şarkıcı Balqees Fathi ile sahneye çıktı. Konserin biletleri 80 dolarla 525 dolar arasında değişen fiyatlardan satıldı.

Suudi kadın aktivist Omaima al-Najjar Suudi yönetiminin bu tür konserleri, dikkatleri ‘Suudu Arabistan’ın savaş suçu işlemekle suçlandığı Yemen’deki operasyonlar, insan hakları ihlalleri ve kadınların özgürlüklerini kısıtlamaya yönelik uygulamalardan uzaklaştırmak için kullandığını savundu. Bazı insan hakları grupları da son dönemde bir birçok kadın aktivistin hapse atıldığını belirterek Carey’nin konserinin sıradan Suudilerin hayatlarında hiçbir değişikliğe yol açmayacağını söyledi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan birçok alanda boykot edilmişti.

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