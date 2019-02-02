Türkiye hızla yaşlanıyor

Türkiye’nin nüfusu, 2018’de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. Nüfusun ortanca ve yaşlı yaşı yükseldi.

Türkiye’nin nüfusu kurulduğundan bu yana artış kaydediyor. İlk resmi nüfus sayımı 13.6 milyon kişi olarak belirlenmişti. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), ‘Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçları’na göre, ülke nüfusu şu an 80 milyonun üzerinde. Buna göre, 2017 yılı itibarıyla 80 milyon 810 bin 525 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon 193 bin 357 kişilik artışla 2018 sonunda 82 milyon 3 bin 882 kişiye çıktı. Erkek nüfusun oranı yüzde 50.2 (41 milyon 139 bin 980 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49.8 (40 milyon 863 bin 902 kişi) oldu. Yıllık nüfus artış hızı, 2017’de binde 12.4 iken 2018’de binde 14.7’ye çıktı. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2017’de yüzde 92.5 iken, bu oran 2018’de yüzde 92.3’e geriledi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7.7 oldu. Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi. Türkiye’de 2017 yılında 31.7 olan ortanca yaş, geçen yıl 32’ye olarak kayıtlara geçti. Ortanca yaş erkeklerde 31.4 iken kadınlarda 32.7 olarak belirlendi. Ortanca yaşın en yüksek görüldüğü iller sırasıyla 40.3 ile Sinop, 39.9 ile Balıkesir ve 39.6 ile Giresun, en düşük olduğu iller sırasıyla 19.8 ile Şanlıurfa, 20.7 ile Şırnak, 21.4 ile Ağrı oldu. Toplam nüfus artışı 2016-2017’de 1.25 iken 2017-2018’de bu oran yüzde 1.48’e ulaştı. Çocuk nüfusu 0.57’den 0.79’a, orta yaş 1.19’dan 1.37’ye, yaşlı nüfusu ise 3.67’den 4.22’ye yükseldi. TÜİK verilerine göre, nüfus arttı fakat, yaşlı oranı genelden daha hızlı yükselişe geçti. Geçen yıl 6 milyon 895 bin olan yaşlı bireylerin sayısı şu an 7 milyon 186 bin kişi. Çocuk nüfusunda ise oran yüzde 1 sınırını yine aşamadı. Orta yaş nüfus yoğunluğu ise yüzde 67.9’dan yüzde 67.8’e geriledi.

Türkiye’de 15-64 yaş grubundaki (çalışma çağı) nüfus geçen yıl bir önceki yıla göre sayısal olarak yüzde 1.4 arttı. Buna göre, çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 67.8, çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 23.4, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 8.8 olarak gerçekleşti.

KİLOMETREYE DÜŞEN SAYI 2 KİŞİ ARTTI

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı” geçen yıl Türkiye genelinde 2017’ye göre 2 kişi artarak 107 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 900 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il olarak kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla 528 kişiyle Kocaeli ve 360 kişiyle İzmir takip etti. Nüfus yoğunluğu en az il ise bir önceki yılki gibi, kilometrekareye düşen 12 kişiyle Tunceli oldu. Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 310 olarak gerçekleşti.

BÜYÜKŞEHİRLER KALABALIĞA DOYDU

82 milyon aşan nüfusun artış oranı yüzde 1.48 oldu. Büyükşehirlerin artış hızı bu ortalamanın altında kaldı. 15 milyondan fazla kişiye Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden biri olan İstanbul’un nüfus artış hızı 0.26 olarak gerçekleşti. İkinci sırada ise 5.5 milyon ile Ankara var. Başkentte nüfus artış hızı yüzde 1.08 oldu. İzmir 4.3 milyon ile 0.95’lik artış yaşarken, Bursa ortalamanın üzerine çıkarak 1.97 ile geçen yılı kapattı. Adana’da en az artış yaşayan illerden. 2.2 milyon kişiye sahip olan ilde geçen yıla göre birey sayısı yüzde 0.16 yükseldi.

SAHİL ÇİZGİSİNDE SERT YÜKSELİŞ

Akdeniz ve Karadeniz’in bazı bölgelerinden hızlı nüfus yükselişlerinin olduğu görülüyor. Antalya’da nüfus artış oranı geçen seneye göre yüzde 2.62 ile 4.2 milyon kişinin üzerinde. Muğla’da artış yine aynı dönemde yüzde 3.06 olmuş. Çanakkale’de yine ortalamanın üzerinde seyreden illerden. Yalova’da yüzde 4.4’lük artış söz konusu. Sahil şeridi dışında en yüksek artışlardan birini de Çankırı yaşadı. 216 binden fazla nüfusla dikkat çeken şehrin artış hızı da yüzde 16 oldu. Şırnak aynı dönemde yükseliş yaşayan kentlerden olurken, Mardin ve Trabzon’da 1 yıllık ortalamanın üzerinde artış kaydetti.

HAVALİMANI İÇİN NÜFUS İYİ DEĞİL

Yapımı halen devam eden Gümüşhane-Bayburt Havalimanı için nüfusun o kadar da hızlı olmadığı görülüyor. Son iki yıllık verilere göre nüfus artışının ortalaması yüzde 2.74. Bayburt 82 bin kişilik nüfusuyla son iki yılda yaşadığı kayıp yüzde 8.7 oldu. Gümüşhane’de de durum pek farklı değil. Şehrin son iki yılda ki kaybı yüzde 5.4 seviyesinde. Kars ise nüfus tarafında hemen hemen aynı kaldı. Ağrı’da da kayıp yüzde 0.48 olarak belirlendi.