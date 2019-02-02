02 Şubat 2019 Cumartesi16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:40Güneş 08:07Öğle 13:23İkindi 16:03Akşam 18:28Yatsı 19:50
    • 12°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • -2°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 102.937 -1.09
  • Altın: 220,660 0.64
  • Dolar: 5,2133 0.51
  • Euro: 5,9804 0.66

Türkiye hızla yaşlanıyor

»
Türkiye’nin nüfusu, 2018’de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. Nüfusun ortanca ve yaşlı yaşı yükseldi.
Türkiye hızla yaşlanıyor
Türkiye hızla yaşlanıyor Türkiye hızla yaşlanıyor Türkiye hızla yaşlanıyor

Türkiye’nin nüfusu kurulduğundan bu yana artış kaydediyor. İlk resmi nüfus sayımı 13.6 milyon kişi olarak belirlenmişti. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), ‘Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçları’na göre, ülke nüfusu şu an 80 milyonun üzerinde. Buna göre, 2017 yılı itibarıyla 80 milyon 810 bin 525 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon 193 bin 357 kişilik artışla 2018 sonunda 82 milyon 3 bin 882 kişiye çıktı. Erkek nüfusun oranı yüzde 50.2 (41 milyon 139 bin 980 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49.8 (40 milyon 863 bin 902 kişi) oldu. Yıllık nüfus artış hızı, 2017’de binde 12.4 iken 2018’de binde 14.7’ye çıktı. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2017’de yüzde 92.5 iken, bu oran 2018’de yüzde 92.3’e geriledi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7.7 oldu. Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi. Türkiye’de 2017 yılında 31.7 olan ortanca yaş, geçen yıl 32’ye olarak kayıtlara geçti. Ortanca yaş erkeklerde 31.4 iken kadınlarda 32.7 olarak belirlendi. Ortanca yaşın en yüksek görüldüğü iller sırasıyla 40.3 ile Sinop, 39.9 ile Balıkesir ve 39.6 ile Giresun, en düşük olduğu iller sırasıyla 19.8 ile Şanlıurfa, 20.7 ile Şırnak, 21.4 ile Ağrı oldu. Toplam nüfus artışı 2016-2017’de 1.25 iken 2017-2018’de bu oran yüzde 1.48’e ulaştı. Çocuk nüfusu 0.57’den 0.79’a, orta yaş 1.19’dan 1.37’ye, yaşlı nüfusu ise 3.67’den 4.22’ye yükseldi. TÜİK verilerine göre, nüfus arttı fakat, yaşlı oranı genelden daha hızlı yükselişe geçti. Geçen yıl 6 milyon 895 bin olan yaşlı bireylerin sayısı şu an 7 milyon 186 bin kişi. Çocuk nüfusunda ise oran yüzde 1 sınırını yine aşamadı. Orta yaş nüfus yoğunluğu ise yüzde 67.9’dan yüzde 67.8’e geriledi. 

Türkiye’de 15-64 yaş grubundaki (çalışma çağı) nüfus geçen yıl bir önceki yıla göre sayısal olarak yüzde 1.4 arttı. Buna göre, çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 67.8, çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 23.4, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 8.8 olarak gerçekleşti.       

KİLOMETREYE DÜŞEN SAYI 2 KİŞİ ARTTI 

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı” geçen yıl Türkiye genelinde 2017’ye göre 2 kişi artarak 107 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 900 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il olarak kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla 528 kişiyle Kocaeli ve 360 kişiyle İzmir takip etti. Nüfus yoğunluğu en az il ise bir önceki yılki gibi, kilometrekareye düşen 12 kişiyle Tunceli oldu. Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 310 olarak gerçekleşti.       

BÜYÜKŞEHİRLER KALABALIĞA DOYDU 

82 milyon aşan nüfusun artış oranı yüzde 1.48 oldu. Büyükşehirlerin artış hızı bu ortalamanın altında kaldı. 15 milyondan fazla kişiye Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden biri olan İstanbul’un nüfus artış hızı 0.26 olarak gerçekleşti. İkinci sırada ise 5.5 milyon ile Ankara var. Başkentte nüfus artış hızı yüzde 1.08 oldu. İzmir 4.3 milyon ile 0.95’lik artış yaşarken, Bursa ortalamanın üzerine çıkarak 1.97 ile geçen yılı kapattı. Adana’da en az artış yaşayan illerden. 2.2 milyon kişiye sahip olan ilde geçen yıla göre birey sayısı yüzde 0.16 yükseldi.  

SAHİL ÇİZGİSİNDE SERT YÜKSELİŞ 

Akdeniz ve Karadeniz’in bazı bölgelerinden hızlı nüfus yükselişlerinin olduğu görülüyor. Antalya’da nüfus artış oranı geçen seneye göre yüzde 2.62 ile 4.2 milyon kişinin üzerinde. Muğla’da artış yine aynı dönemde yüzde 3.06 olmuş. Çanakkale’de yine ortalamanın üzerinde seyreden illerden. Yalova’da yüzde 4.4’lük artış söz konusu. Sahil şeridi dışında en yüksek artışlardan birini de Çankırı yaşadı. 216 binden fazla nüfusla dikkat çeken şehrin artış hızı da yüzde 16 oldu. Şırnak aynı dönemde yükseliş yaşayan kentlerden olurken, Mardin ve Trabzon’da 1 yıllık ortalamanın üzerinde artış kaydetti.  

HAVALİMANI İÇİN  NÜFUS İYİ DEĞİL

Yapımı halen devam eden Gümüşhane-Bayburt Havalimanı için nüfusun o kadar da hızlı olmadığı görülüyor. Son iki yıllık verilere göre nüfus artışının ortalaması yüzde 2.74. Bayburt 82 bin kişilik nüfusuyla son iki yılda yaşadığı kayıp yüzde 8.7 oldu. Gümüşhane’de de durum pek farklı değil. Şehrin son iki yılda ki kaybı yüzde 5.4 seviyesinde. Kars ise nüfus tarafında hemen hemen aynı kaldı. Ağrı’da da kayıp yüzde 0.48 olarak belirlendi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye hızla yaşlanıyorTürkiye hızla yaşlanıyorTürkiye’nin nüfusu, 2018’de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. Nüfusun ortanca ve yaşlı yaşı yükseldi.
Eniştesini okul bahçesinde pompalı tüfekle öldürdüEniştesini okul bahçesinde pompalı tüfekle öldürdüİzmir'in Gaziemir ilçesindeki lisede hizmetli olarak çalışan 2 çocuk annesi Şengül G. (47), iddiaya göre bir süredir kendisini taciz eden eniştesi Erdal Demirsoy'u (55), okul bahçesinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepkiDışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepkiDışişleri Bakanlığı, "İsrail’in, 'El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyeti'nin görevini tek taraflı olarak sonlandırmasını şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.
Bakan açıkladı: Satışları yasaklanıyorBakan açıkladı: Satışları yasaklanıyorTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; "Hayvanlara yönelik şiddet ve kasten öldürme fiilleri artık kabahat kapsamından çıkıp, suç kapsamı haline gelecek. Pet shoplarda bundan sonra kedi köpek satılmayacak" açıklamasında bulundu.
Bursa'da genç kız ile arkadaşını ölesiye döven 5 kişi tutuklandıBursa'da genç kız ile arkadaşını ölesiye döven 5 kişi tutuklandıBursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir genç kız ile erkek arkadaşının darbedilmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
PKK yandaşları görevlilere saldırdıPKK yandaşları görevlilere saldırdıIrak’ın kuzeyindeki terör tahriki sürüyor. PKK, Duhok’tan sonra Musul’un batısındaki Sincar’da provokasyon peşinde.
  • Bolu'da can pazarı!02 Şubat 2019 Cumartesi 08:11
  • Mahkemeden Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel kararı!02 Şubat 2019 Cumartesi 08:00
  • Teslim olan terörist anlattı! PKK'yı psikolojik olarak mahvetti02 Şubat 2019 Cumartesi 07:53
  • Milli Eğitim Bakanı talimat verdi! Kontenjan arttı02 Şubat 2019 Cumartesi 07:52
  • Büyük operasyon! 2 bin 372 polis katıldı02 Şubat 2019 Cumartesi 07:51
  • Bakan müjdeyi verdi01 Şubat 2019 Cuma 23:07
  • Çorum'da askeri araç devrildi01 Şubat 2019 Cuma 23:06
  • AK Parti'den MHP ile ortak miting açıklaması!01 Şubat 2019 Cuma 16:00
  • Yılmaz Özdil'e kötü haber! Bunu beklemiyordu01 Şubat 2019 Cuma 13:01
  • Mahkemeden ROK kararı!01 Şubat 2019 Cuma 12:47
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri