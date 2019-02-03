03 Şubat 2019 Pazar16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:39Güneş 08:06Öğle 13:23İkindi 16:04Akşam 18:29Yatsı 19:51
    • 5°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • -8°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 6°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 102.937 -1.09
  • Altın: 220,660 0.64
  • Dolar: 5,2133 0.51
  • Euro: 5,9804 0.66

"Acı sondan kaçamayacaklar"

»
"Acı sondan kaçamayacaklar"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Nasıl Cerablus ve El Bab'daki teröristler yok olmaktan kurtulamamışsa, güney sınırlarımızda tehdit oluşturan teröristler de kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacak.

Oktay, kentteki bir otelde düzenlenen, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları buluşmasında yaptığı konuşmada, milletin desteğine ve güvenine mazhar olmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, son 17 yılda kentlerin ve vatandaşların arasında asla ayrım yapılmadığını, bugün de yapılmasına müsaade etmediklerini söyledi.

Çorum ve bölgesine yapılan yatırımları anlatan Oktay, Çorum'un yanı sıra tüm kentleri el birliğiyle layık olduğu yere taşıyacaklarını vurguladı.

"Allah güç kuvvet verdikçe, sizler de bizden desteğinizi esirgemedikçe ülkemiz için çalışmaya, üretmeye, tuğla üstüne tuğla koymaya devam edeceğiz." diyen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çorum’un gönül belediyeciliğinin sembollerinden ve en iyi uygulayıcılarından biri olacağına inanıyorum. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, varsa kırık kalpleri tamir ederek, vatandaşlarımızın tamamını kucaklayarak, yoğun bir çalışmanın içine şimdiden girmemiz gerekiyor. Bizim hiçbir vatandaşımızı dışlamak gibi bir lüksümüz yok. Bunun için birlikte çalışmalı, birlikte üretmeli ve memleketimizi yarınlara birlikte taşımalıyız. Devlet olarak bir taraftan bu yatırımları gerçekleştirip şehirlerimizi ihya ederken, diğer taraftan da ülkemizin bekasına yönelik tehditleri kaynağında bertaraf etmeye devam ediyoruz. Nasıl Cerablus ve El Bab'daki teröristler yok olmaktan kurtulamamışsa, güney sınırlarımızda tehdit oluşturan teröristler de kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacak. Ülkemizin güney sınırında terör yuvalarına izin vermeyeceğiz."

Oktay, 5 bin yıllık tarihiyle, Hattuşa ve Alacahöyük antik kentleriyle, şehrin farklı köşelerine yayılmış Selçuklu ve Osmanlı eserleriyle, müzeler ve ören yerleriyle kadim bir şehir olan Çorum'un, turizmde de büyük hamle yapabilecek bir potansiyelinin bulunduğunu belirtti.

Ülke olarak turizm pastasından daha fazla pay alınması gerektiğine işaret eden Oktay, "Turist sayısında 40 milyonu aşmış durumdayız ama hedefimizi yenilemek istiyoruz, 70 milyon demek istiyoruz ve turizmdeki geliri de 70 milyar dolar olarak ifade etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

''TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİ ALANINDA GELDİĞİ NOKTA GURUR VERİCİ''

Savunma sanayisi alanında yapılan yatırımlara da değinen Oktay, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin savunma sanayisi alanında geldiği nokta gurur verici. Geleceğimiz nokta hepimizi çok daha gururlandıracak. Bugün sadece kara, deniz ve hava araçlarıyla değil silahlı ve silahsız İHA'larla dünyadaki ilk 3 veya 4 ülkeden biri konumundayız. Birkaç ülke varsa onlardan birisi biziz. Burada birilerinin 'yok F-35 verdik, yok öbürünü aldınız, almadınız' gibi ağız kokusuyla uğraşamayız. 'Kendi işimizi kendimiz yaparız' dedik. Sizler de zaten bunu yakından takip ediyorsunuz. Savaş uçaklarımız, İHA'larımız dahil çok ciddi çalışmalar yapıyoruz."

Toplantıya, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, meslek ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile sanayiciler katıldı. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
PKK'dan o ülkeye mektup!PKK'dan o ülkeye mektup!ABD’nin Suriye’den çekilme kararı almasının ardından korkulu rüyalar görmeye devam eden terör örgütü PYD/YPG, İngiltere Başbakanı’na bir mektup yazarak bölgede acil himaye edilme talebinde bulundu.
F.Bahçe'den Erdoğan'a davet!F.Bahçe'den Erdoğan'a davet!Fenerbahçe'nin bugün yapılan yüksek divan kurulu toplantısında konuşmacı olan Nezih Duru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı divan kuruluna davet etti.
"Acı sondan kaçamayacaklar""Acı sondan kaçamayacaklar"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Nasıl Cerablus ve El Bab'daki teröristler yok olmaktan kurtulamamışsa, güney sınırlarımızda tehdit oluşturan teröristler de kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacak.
İsrail'den skandal Türkiye kararıİsrail'den skandal Türkiye kararıBurak Derneği Başkanı Adem Yenihayat, İsrail'in Türk vatandaşlarının Kudüs'ü yılda birden fazla ziyaret etmelerini yasakladığını belirtti. Ayrıca İsrail, 18 yaşından küçük Türk vatandaşların da velisiz şehre girişini yasakladı.
Türkiye hızla yaşlanıyorTürkiye hızla yaşlanıyorTürkiye’nin nüfusu, 2018’de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. Nüfusun ortanca ve yaşlı yaşı yükseldi.
Eniştesini okul bahçesinde pompalı tüfekle öldürdüEniştesini okul bahçesinde pompalı tüfekle öldürdüİzmir'in Gaziemir ilçesindeki lisede hizmetli olarak çalışan 2 çocuk annesi Şengül G. (47), iddiaya göre bir süredir kendisini taciz eden eniştesi Erdal Demirsoy'u (55), okul bahçesinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki02 Şubat 2019 Cumartesi 10:00
  • Bakan açıkladı: Satışları yasaklanıyor02 Şubat 2019 Cumartesi 09:05
  • Bursa'da genç kız ile arkadaşını ölesiye döven 5 kişi tutuklandı02 Şubat 2019 Cumartesi 08:40
  • PKK yandaşları görevlilere saldırdı02 Şubat 2019 Cumartesi 08:20
  • Bolu'da can pazarı!02 Şubat 2019 Cumartesi 08:11
  • Mahkemeden Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel kararı!02 Şubat 2019 Cumartesi 08:00
  • Teslim olan terörist anlattı! PKK'yı psikolojik olarak mahvetti02 Şubat 2019 Cumartesi 07:53
  • Milli Eğitim Bakanı talimat verdi! Kontenjan arttı02 Şubat 2019 Cumartesi 07:52
  • Büyük operasyon! 2 bin 372 polis katıldı02 Şubat 2019 Cumartesi 07:51
  • Bakan müjdeyi verdi01 Şubat 2019 Cuma 23:07
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri