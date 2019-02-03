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F.Bahçe'den Erdoğan'a davet!

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F.Bahçe'den Erdoğan'a davet!
Fenerbahçe'nin bugün yapılan yüksek divan kurulu toplantısında konuşmacı olan Nezih Duru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı divan kuruluna davet etti.
F.Bahçe'den Erdoğan'a davet! F.Bahçe'den Erdoğan'a davet! F.Bahçe'den Erdoğan'a davet!

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.


Toplantıda konuşmacılar arasında yer alan Nezih Duru, açıklamaları sırasında Fenerbahçe kongre üyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı divan kuruluna davet etti. 

Bunun üzerine Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, ''Sayın Tayyip Erdoğan şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkanı'dır. Bizim de 25 yıldır üyemizdir. Temmuz ayında divan kurulu üyeliği nasip olacaktır. Kendisini o zaman davet ederiz'' diye konuştu.

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