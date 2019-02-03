Deplasman fakiri cimbom!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Alanyaspor'un golünü 45+4'te Djalma Campos, Galatasaray'ın golünü ise 52. dakikada Sofiane Feghouli kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 36'ya, Alanyaspor ise 25'e çıkardı.
Galatasaray, ligde gelecek hafta taraftarı önünde Trabzonspor'u konuk edecek. Aytemiz Alanyaspor ise bir sonraki hafta deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Djalma, Villafanez (Dk. 89 Taha Yalçıner), Fernandes (Dk. 80 Ozan Tufan), Cisse (Dk. 90+3 Josef Sural)
Galatasaray: Muslera, Mariano (Dk. 18 Ömer Bayram), Luyindama, Marcao, Linnes, Fernando, Feghouli (Dk. 82 Yunus Akgün), Onyekuru, Ndiaye, Belhanda, Mitroglou (Dk.55 Sinan Gümüş)
Goller: Dk. 45+3 Djalma (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 52 Feghouli, (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 6 Luyindama, 45+2 Fernando, Dk. 51 Ndiaye, Dk. 90 Sinan Gümüş, Dk 90+1 Marcao (Galatasaray) Dk. 37 Villafanez, Dk. 77 Welinton, Dk. 90 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)