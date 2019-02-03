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Deplasman fakiri cimbom!

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Deplasman fakiri cimbom!
Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın ligde 3 maçlık galibiyet serisi son buldu.
Deplasman fakiri cimbom! Deplasman fakiri cimbom! Deplasman fakiri cimbom!


Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Alanyaspor'un golünü 45+4'te Djalma Campos, Galatasaray'ın golünü ise 52. dakikada Sofiane Feghouli kaydetti.

 

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 36'ya, Alanyaspor ise 25'e çıkardı.

Galatasaray, ligde gelecek hafta taraftarı önünde Trabzonspor'u konuk edecek. Aytemiz Alanyaspor ise bir sonraki hafta deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Stat: Bahçeşehir Okulları 

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç 

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Djalma, Villafanez (Dk. 89 Taha Yalçıner), Fernandes (Dk. 80 Ozan Tufan), Cisse (Dk. 90+3 Josef Sural)

Galatasaray: Muslera, Mariano (Dk. 18 Ömer Bayram), Luyindama, Marcao, Linnes, Fernando, Feghouli (Dk. 82 Yunus Akgün), Onyekuru, Ndiaye, Belhanda, Mitroglou (Dk.55 Sinan Gümüş) 
Goller: Dk. 45+3 Djalma (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 52 Feghouli, (Galatasaray) 

Sarı kartlar: Dk. 6 Luyindama, 45+2 Fernando, Dk. 51 Ndiaye, Dk. 90 Sinan Gümüş, Dk 90+1 Marcao (Galatasaray) Dk. 37 Villafanez, Dk. 77 Welinton, Dk. 90 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

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