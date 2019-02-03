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Ormanda genç kıza işkence görüntülerine soruşturma!

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Antalya'da, 3'ü kız 5 kişi, iddiaya göre tartıştıkları kızı ormanlık alana götürüp darp etti. Görüntülerin basına yansıması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı inceleme başlattı.
Ormanda genç kıza işkence görüntülerine soruşturma!
Ormanda genç kıza işkence görüntülerine soruşturma! Ormanda genç kıza işkence görüntülerine soruşturma! Ormanda genç kıza işkence görüntülerine soruşturma!

Antalya'da, yaşları 15 ile 20 arasında değişen 3'ü kız 5 kişi, iddiaya göre tartıştıkları kızı ormanlık alana götürüp darp etti. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı soruşturma başlattı.

 

SAÇINDAN SÜRÜKLEYİP DAKİKALARCA TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Olay, 30 Ocak Çarşamba günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Yaşları 15 ile 20 arasında olan 3'ü kız 5 kişi, iddiaya göre bilinmeyen nedenle tartıştıkları genç kızı ormanlık alana götürüp darp etti.

PARASINI DA GASBETMEYE ÇALIŞTILAR

 

Saçından sürükleyip dakikalarca tekme-tokat genç kızı döven grup, ardından parasını da gasbetmeye çalıştı.

'ŞİKAYETÇİ OLURSAN AİLENE DE ZARAR VERİRİZ"

Ardından 5 kişi, genç kızı olayı kimseye anlatmaması ve şikayetçi olması halinde ailesine de zarar vermekle tehdit etti. Saldırganlar dakikalarca süren şiddet anlarını da cep telefonuyla kaydetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin basına yansımasının ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin ve saldırıya uğrayan genç kızın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Emniyet ve jandarma yetkilileri, şu ana kadar olayla ilgili herhangi bir şikayetin olmadığını belirtti.

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