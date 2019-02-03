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ABD'den Venezuela komutanlarına çağrı

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela ordusunun yüksek rütbelilerine seslenerek, kendini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ve taraftarlarını desteklemeleri çağrısı yaptı.
ABD'den Venezuela komutanlarına çağrı
ABD'den Venezuela komutanlarına çağrı ABD'den Venezuela komutanlarına çağrı ABD'den Venezuela komutanlarına çağrı

Bolton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela ordusundaki yüksek rütbeli komutanlara çağrıda bulundu.

"GUAIDO'YU DESTEKLEYİN"

Bolton, açıklamasında, "Venezuela ordusunun yüksek rütbeli komutanları, şimdi Venezuela halkının yanında yer alma zamanıdır. Venezuela için anayasayı ve demokrasiyi korumak sizlerin sorumluluğu ve hakkıdır." ifadelerini kullandı.

"GENERAL YANEZ'İ TAKİP EDİN"

Bolton, Guaido'yu devlet başkanı olarak kabul ettiğini açıklayan Venezuela ordusunda görevli bir generale atıf yaparak, "ABD, Venezuela ordu mensuplarına General Yanez'i takip etmeleri ve demokrasiyi savunan barışçıl protestocuları korumaları çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

"MERKEZ BANKASI ÇALIŞANLARINA VE DİĞER BANKALARA TEHDİT DOLU ÇAĞRI"

Öte yandan Bolton, Venezuela Merkez Bankası çalışanlarının ve diğer bankaların, Guaido'nun çıkardığı genel affı şimdi kabul etmeleri gerektiğini, aksi takdirde Nicolas Maduro yönetiminin eylemlerine ortak olma suçlamasıyla karşı karşıya kalacaklarını ifade etti.

HAVACI GENERAL, GUAIDO'YA DESTEK AÇIKLAMASI YAPTI

Venezuela Hava Kuvvetlerinde görevli General Francisco Esteban Yanez, Guaido’yu "devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklamış ve orduda Guaido'yu tanıyan ilk yüksek rütbeli asker olarak kayıtlara geçmişti.

POMPEO DA DÜN "MADURO'YU BİTİRME ZAMANI GELDİ" DEMİŞTİ

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de dün yaptığı bir açıklamada, "Maduro rejimine son verme zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı. ABD yönetimi ise bu ülkeye insani yardım yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

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