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İngiliz polisinden çok konuşulacak plan

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İngiltere'de güvenlik güçleri 29 Mart'ta ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılışı gerçekleştikten sonra yaşanabilecek bir ayaklanma durumunda kraliyet ailesi üyelerini Londra dışındaki güvenli lokasyonlara taşıma planları yapıyor
İngiliz polisinden çok konuşulacak plan
İngiliz polisinden çok konuşulacak plan İngiliz polisinden çok konuşulacak plan İngiliz polisinden çok konuşulacak plan

İngiltere'de Brexit'in gerçekleşeceği 29 Mart tarihine kısa bir süre kala, güvenlik güçlerinin Soğuk Savaş döneminde yapılan acil durum planlarını yeniden gözden geçirdikleri belirtildi.


KRALİYET AİLESİ GÜVENLİ LOKASYONLARA TAŞINACAK

İki gazetede yer alan habere göre İngiliz yetkililer, Brexit sonrası Londra'da çatışmalar yaşanması durumunda, başta Kraliçe Elizabeth olmak üzere kraliyet ailesi üyelerini güvenli lokasyonlara taşıyacak.

The Times, bu planların Soğuk Savaş döneminde yapıldığını ancak anlaşmasız Brexit olması durumunda yaşanabilecek sivil itaatsizlik olaylarıyla ilgili olarak yeniden düzenlendiğini öne sürdü.

LONDRA DIŞINDA OLACAK

Daily Mail'in haberinde ise kraliyet ailesinin taşınacağı lokasyonların Londra dışında yerler olacağı belirtildi.

Muhafazakar milletvekili ve Brexit taraftarı Jacob Rees-Mogg yaptığı açıklamada, bu planların yetkililerin anlaşmasız ayrılık seçeneğine yönelik gereksiz paniklerini gösterdiğini söyledi. Rees-Mogg, üst düzey kraliyet üyelerinin 2. Dünya Savaşı sırasında Londra bombalanırken dahi şehirde kaldıklarını hatırlattı.

Ancak daha önce kraliyet ailesinin korunmasından sorumlu bir polis olan Dai Davies, Times'a yaptığı açıklamada, "Eğer Londra'da problemler olursa, kesin olarak kraliyet ailesinin kritik bölgelerden uzaklaştırırsınız" ifadelerini kullandı.

AYRILIK TEDBİRLERİ

İngiltere'de hükümet, Brexit geçiş süreci için yapılan anlaşmaya 29 Mart'tan önce parlamento desteği bulmaya çalışıyor. Hükümet ve sermaye grupları bir yandan da anlaşmasız ayrılık için tedbirler alıyor.

Sermaye grupları AB'den yapılan ithalatta yeni gümrük kuralları nedeniyle uzun gecikmeler yaşanırsa, gıda ve ilaç konusunda kıtlık boyutuna kadar varabilecek sıkıntılar yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

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