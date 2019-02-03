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Soylu'dan sert cevap: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum...

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Keçiören'de bir toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.
Soylu'dan sert cevap: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum...
Soylu'dan sert cevap: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum... Soylu'dan sert cevap: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum... Soylu'dan sert cevap: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum...

Bakan Soylu "Okulların önünde uyuşturucu satıcısı buluyorsanız ayağını kırın" şeklindeki sözlerine ilişkin yaşanan tartışmalara "'Aman onları ufak ufak okşayın, sevin mi' deseydim. Çocuklarımızı zehirleyenlere, ondan sonra da onları kendilerine köle edenlere ne deseydim? 2016'da 500'e yakın kişi öldü. 2018'de rakam 940 oldu. Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum. okulların önünde uyuşturucu satıcısı buluyorsanız ayağını kırın' dedim, kötü mü etmişim Allah'ınızı severseniz." diye konuştu.

 


Türkiye'yi zor durumda bırakanlara milletin her seferinde sandıkta cevap verdiğini aktaran Soylu, "Onlar bizi ne zaman seçime zorladılarsa, Türkiye ne zaman seçime gitmişse, bu millet ferasetiyle, aklıyla, cesaretiyle tarihte yaşadığı o serüvenin ne olduğunu görerek sandığa gitti ve oy verdi" dedi.

Gençlerin Türkiye'nin geleceğinde büyük rol oynadığının altını çizen Soylu, 15 Temmuz gecesi anne babalarının engel olmak istemesine rağmen sokağa çıkıp darbe girişimine 'dur' diyen gençleri örnek gösterdi.

'ÇOCUKLARIMIZI ZEHİRLEYENLERE, ONDAN SONRA DA ONLARI KENDİLERİNE KÖLE EDENLERE NE DESEYDİM'

"Okulların önünde uyuşturucu satıcısı buluyorsanız ayağını kırın" şeklindeki sözü üzerine yürütülen tartışmalara açıklık getiren Soylu, şöyle konuştu:

"Bana bazen kızarlar, 'çok sert konuşuyorsun, sözünü esirgemiyorsun' diye. Ben ne yapsaydım uyuşturucuyu okulların önünde satanlara, 'Aman onları ufak ufak okşayın, sevin mi' deseydim. Çocuklarımızı zehirleyenlere, ondan sonra da onları kendilerine köle edenlere ne deseydim? Avrupa'dan Türkiye'ye çok büyük bir sentetik uyuşturucu akını geldi. 2015 ve 2016'da 500'e yakın kişi öldü. 2016'da rakam 920'ye çıktı. Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum. Hemen Cumhurbaşkanımıza gittim. Bir başka terör saldırısı uyuşturucuyla karşı karşıyayız. 2018'de rakam 940 oldu. Ondan sonra arkadaşlarımıza 'bunun kökünü kurutacağız ve okulların önünde uyuşturucu satıcısı buluyorsanız ayağını kırın' dedim, kötü mü etmişim Allah'ınızı severseniz."

Uyuşturucuyla mücadelede kat edilen mesafeyi açıklayan Soylu, "Bir yılda yapılan çalışmalarla bunu yüzde 50 indirme fırsatını yakaladık. Daha da indireceğiz. Daha dün İstanbul'da bin 200 kilo eroin yakaladık. Bir hafta önce Erzurum'da bin 550 kilo Cumhuriyet tarihinin en büyük rekorunu yakaladık. Bir ay önce Erzincan'da yaklaşık bin 250 kilo yakaladık. Sadece sokak satıcılarıyla uğraşmıyoruz. İzmir'de hiç uyuşturucuyla alakası olmayan bir adamı 3 ay, 4 ay izledik. Kafasına çöktük, hem elindeki malı aldık, hem de onunla işbirliği içindeki hainleri deşifre ettik, kodese gönderdik" ifadelerini kullandı. 

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