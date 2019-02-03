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Savaş kapıda: Askeri müdahale an meselesi

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Venezuela'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jorge Valero, ABD'nin ülkesine girmesinin an meselesi olduğunu belirtti. Brezilya’da birçok askeri araç ve tankın Venezuela sınırına yığınak yaptığı görüntülendi.
Savaş kapıda: Askeri müdahale an meselesi
Savaş kapıda: Askeri müdahale an meselesi Savaş kapıda: Askeri müdahale an meselesi Savaş kapıda: Askeri müdahale an meselesi

Venezuela'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jorge Valero, ABD'nin Venezuela'ya karşı uygulamaya koyduğu yaptırımlar ve kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido'yu tanımasını değerlendirdi.

 

ABD'nin "askeri saldırganlığıyla" karşı karşıya olduklarını ifade eden Valero, bu ülkenin askeri güçlerini Venezuela'ya doğru harekete geçirmek için tüm hazırlıklarını yaptığını söyledi.

Valero, "ABD'nin gelecek günlerde demokrasiyi yok etmek için ülkeme askeri müdahalede bulunmasını bekliyoruz. Ama halkımız dış güçler tarafından yapılacak bir müdahaleye elbette direnecektir. Tüm dünya halklarının barış için Venezuela'yı desteklemesini umuyoruz" diye konuştu.

 

ABD'nin ülkesine müdahalesinin an meselesi olduğunun altını çizen Valero, "Kolombiya'da 8 askeri üsleri var. Kolombiya üzerinden müdahaleyi deneyecekler." ifadesini kullandı.

Valero, Venezuela halkının pes etmeyeceğini ve olası askeri müdahaleye direneceğini vurguladı.

ERDOĞAN VE TÜRKLERE MİNNETTARIZ

Türkiye'nin ülkesine verdiği desteğe değinen Valero, "Türkiye Cumhurbaşkanı Reccep Tayyip Erdoğan ve tüm Türk halkı Venezuela'yı davasında destekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına bu tarihi anda bizi desteklemelerinden dolayı minnettarız." şeklinde konuştu.

Valero, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Birleşmiş Miletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Meksika hükümetinin, Venezuela'daki sorunun askeri müdahale olmaksızın barışçıl yollarla çözülmesine ilişkin yaptıkları açıklamalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İKİNCİ VİETNAM OLABİLİR

Yabancı bir ülke tarafından gelecek askeri müdahaleye karşı tüm hazırlıkları yaptıklarını vurgulayan Valero, şunları kaydetti: "Ülkemizde milyonlarca kişi uzun bir direniş için bekliyor. Her türlü silahı da kullanmaya hazırlar. ABD muhtemelen Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak. Trump Üçüncü Dünya Savaşı’nı bekliyor. Ama şundan eminim ki dünyada barış isteyen tüm insanlar Trump tarafından yapılmak istenen askeri müdahaleyi yenilgiye uğratacaklar."

BREZİLYA SINIRINDA ASKERİ HAREKETLİLİK

Valero’nın askeri müdahale açıklamasının yanı sıra Venezuela sınırlarında askeri hareketlilik gözlendi. Bölgeden gelen haberlerde Kolombiya’daki ABD üslerinde hazırlık yapıldığı öne sürüldü. Öte yandan internet üzerinden paylaşılan görüntülerde Brezilya’da da birçok tank ve zırhlı aracın Venezuela sınırına sevk edildiği görüldü.

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