Başakşehir farkı açtı!

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk 2 haftasında Trabzonspor ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Medipol Başakşehir, Akhisarspor deplasmanından da istediğini aldı: 0-3.



En yakın takipçisi Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor karşısında puan kaybetmesinın ardından sahaya çıkan Başakşehir, Akhisarspor'u rahat yendi. Önce 33'te Epureanu ile perdeyi açan turuncu lacivertliler, 40'ıncı dakikada Robinho ile farkı 2'ye çıkardı.



Başakşehir'in devre arasında kadrosuna kattığı golcü Demba Ba, 90+3'üncü dakikada ilk maçında fileleri havalandırdı.



Bu sonuçla 44 puana yükselen İstanbul temsilcisi, Galatasaray'ın 8 puan önünde liderliğini korudu. Kurtuluş mücadelesi veren Akhisarspor ise 3'te 0 yapıp 17 puanla dipten kurtulamadı.







AKHİSARSPOR 0 - 3 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR



STAT: Akhisar



HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Kemal Yılmaz (xx), Erdem Bayık (xx)



AKHİSARSPOR: Fatih (x) - Vrsajevic (x) (Dk. 46 Barbosa x), Lopes (x), Sissoko (xx), Güray (x) (Dk. 87 Onur), Serginho (xx), Rotman (x), Regattin (xx), Josue (x), Manu (x) (Dk. 63 Bokila x), Cikalleshi (x)



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert (xxx) - Caiçara (xxx), Mahmut (xx), Epureanu (xxx), Clichy (xxx), Emre (xx) (Dk. 55 Gökhan xx), İrfan Can (xxx), Mossoro (xxx) (Dk. 67 Elia x), Arda (xxx) (Dk. 77 Demba Ba xx), Visca (xxxx), Robinho (xxx)



GOLLER: Dk. 33 Epureanu, Dk. 40 Robinho, Dk. 90+3 Demba Ba (Medipol Başakşehir)



SARI KARTLAR: Serginho, Rotman, Lopes, Sissoko (Akhisarspor) - Mossoro, Clichy, İrfan Can (Medipol Başakşehir)