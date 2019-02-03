Osman Çakmak'ın acı günü!

Zile ilçesinin Narkışla köyünde ikamet eden Osman Çakmak’ın annesi Sultan Çakmak (68 ile babası Ömer Çakmak (85) sobadan sızan gazdan zehirlendi.
Yaşanan olayda anne Sultan Çakmak hayatını kaybederken, durumu ağır olan Ömer Çakmak, Zile Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.
Acı olayı haber alan Osman Çakmak memleketi Zile’ye geldi. Osman Çakmak Avrupa Şampiyonasında attığı golle şampiyonluğu getirmişti.
TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak, Tokat'ın Zile ilçesi Narlıkışla köyünde yaşanılan elim olayda hayatını kaybederken babası Ömer Çakmak da tedavi altına alındı.
Merhume Sultan Çakmak'a Allah'tan rahmet; Osman Çakmak, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı, babası Ömer Çakmak'a acil şifalar dileriz.
Türkiye Futbol Federasyonu