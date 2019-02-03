Antalya'da gol yağmuru!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, yeni transferi Kagawa'nın oyuna girer girmez 3 dakikada 2 gol attığı maçta Antalyaspor'u 6-2 mağlup etti.



Beşiktaş'ın galibiyet gollerini 35. dakikada Adem Ljajic, 39. dakikada Dorukhan Toköz, 43. dakikada Atiba Hutchinson, 67. dakikada kendi kalesine Salih Dursun, 82. dakikada ve 84. dakikada Shinji Kagawa kaydetti. Siyah-beyazlı ekipte 33. dakikada Adem Ljajic bir penaltıdan yararlanamadı.



Antalyaspor'un golünü ise 50. dakikada Souleymane Doukara attı.



Bu galibiyetin ardından Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de puanını 33'e çıkarırken Antalyaspor 28 puanda kaldı.



Beşiktaş bir sonraki hafta sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise gelecek hafta deplasmanda Rizespor'a konuk olacak.