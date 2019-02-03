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Hapishane için sıraya girdiler!

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Hapishane için sıraya girdiler!
Japonya'da emeklilerin maddi sorunlar sebebiyle hapse girmek istediği, hapisteyken yatmaya devam eden emekli maaşlarıyla para biriktirmeye çalıştıkları belirtiliyor.
Hapishane için sıraya girdiler! Hapishane için sıraya girdiler! Hapishane için sıraya girdiler!


Japonya'da emekliler arasında suç işleme oranında büyük artış yaşandı. Daha önce hiç suç işlememiş 65 yaş üstü Japonların son 20 yıldır giderek daha çok suç işlediği ve hapse girmek istediği aktarılıyor.

 

BBC'nin haberine göre yeni serbest bırakılan 69 yaşındaki Toshio Takata, yoksul olmasıyla sebebiyle suç işlediğini ve hapse girdiğini söylüyor.

Toshio, hapisteyken kalacak bir yeri olduğunu, emekli maaşı yatmaya devam ettiği için hapisten çıktığında da elinde bir miktar para bulunduğunu belirtiyor.

 

'BURAYI SEVMİYORUM AMA BEDAVAYA KALABİLİYORUM'

İlk kez 62 yaşındayken "suç işleyerek" hapse giren Toshio, bir bisiklet alarak karakola gittiğini, bisikleti "çaldığını" söyleyerek kendisini ihbar ettiğini aktarıyor. Habere göre Japon yasaları küçük hırsızlıkları ciddiye alarak, "suç işleyenleri" hapse atıyor.

Son 8 yılının yarısını hapiste geçiren Toshio, "Burayı seviyor değilim ama burada bedavaya kalabiliyorum, çıktığımda da birikmiş param oluyor bu yüzden o kadar acı verici değil" diyor.
 

'YAŞAYACAK BİR YERİM YOKTU'

70 yaşındaki Keiko ise, eşiyle anlaşamadığını, kalacak yeri olmadığı için suç işleyerek hapse girdiğini söylüyor.

Keiko, "80'li yaşlarındaki yürüyemeyen kadınlar bile suç işliyor, çünkü gıda ve para bulamıyorlar" diye konuşuyor.

Haberde yoksulluğun yanı sıra yalnızlığın da yaşlıları hapse girmeye ittiği aktarılıyor.

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