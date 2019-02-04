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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çakmak'a taziye telefonu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çakmak'a taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, annesi sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ı telefonla arayarak taziyelerini ilettiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çakmak'a taziye telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çakmak'a taziye telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çakmak'a taziye telefonu

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, annesini kaybeden hemşehrileri Osman Çakmak'ı aradığını belirtti.

'Üç büyükler'den Osman Çakmak'a başsağlığı mesajı 

Vidinel, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çakmak'a başsağlığı, annesine Allah'tan rahmet, hastanede tedavi gören babasına ise acil şifalar dilediğini söyledi.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan ve babası Ömer Çakmak, Narlıkışla köyündeki evlerinde yakınları tarafından hareketsiz bulunmuştu. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Sultan Çakmak'ın sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Ömer Çakmak ise hastaneye kaldırılmıştı. 

 

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