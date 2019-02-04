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Akın İpek'i yurt dışına FETÖ'nün yargı imamı kaçırmış

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FETÖ'nün 'yargı imamı' avukat Kuseyri'nin, FETÖ'nün finansörü olan firari Akın İpek'e gözaltına alınacağını önceden söylediği ve İpek'in yurt dışına kaçmasını sağladığı ortaya çıktı.
Akın İpek'i yurt dışına FETÖ'nün yargı imamı kaçırmış
Akın İpek'i yurt dışına FETÖ'nün yargı imamı kaçırmış Akın İpek'i yurt dışına FETÖ'nün yargı imamı kaçırmış Akın İpek'i yurt dışına FETÖ'nün yargı imamı kaçırmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "yargı imamı" olduğu belirtilen avukat Mehmet Rasim Kuseyri'nin, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü yöneticiliği"nden ise 22 yıl 6 aya kadar hapisle yargılandığı davaya Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Kuseyri'nin örgüt içerisinde önemli bir konuma sahip olduğuna dikkati çekilen iddianamede, "Kuseyri'nin örgütle irtibat, iltisak ve ilişkisi olan kişi ve kurumların yargıdaki takipçisi olduğu, örgüt üyelerine talimat veren ve örgütsel faaliyetlerini organize eden yöneticisi konumunda olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

SAVUNMASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

İddianamede, FETÖ'ye finans sağlayan Koza İpek Holding'in sahibi Hamdi Akın İpek'in de avukatlığını yapan Kuseyri'nin, FETÖ soruşturması kapsamında İpek'in evinde yapılan aramaya katıldığı ifade edildi. Kuseyri'nin ifadesinde, maaş ve pirim adı altında yaklaşık 500 bin lira avukatlık ücreti aldığını belirtmesine rağmen, MASAK raporunda, İpek'in Kuseyri'ye 1 milyon 607 bin 845 TL gönderdiğinin altı çizildi. Kuseyri'nin aldığı paranın sadece avukatlık ücreti olarak açıklanamayacağı belirtilerek, "Mal varlığı göz önüne alınarak bu savunmasının gerçeği yansıtmadığı değerlendirilmektedir" denildi.

KAÇMASINI SAĞLADI

Kuseyri'nin yargı ve emniyet içerisindeki bağlantıları aracılığıyla İpek hakkında gözaltı, iş yeri ve evinde ise arama kararı verildiğini önceden öğrendiğine işaret edilen iddianamede şöyle denildi: "Kuseyri'nin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak, finansal destek sağlamak suçundan Koza İpek soruşturmasında Hamdi Akın İpek'in ev aramasına katıldığı, yargı ve emniyet içerisindeki bağlantıları sayesinde söz konusu operasyonu önceden öğrenerek Hamdi Akın İpek'e haber verdiği ve yurt dışına kaçmasını sağladığı yönünde istihbari bilgiler söz konusudur." AA

FETO'NUN AVUKATI İLE ÇALIŞTI

KUSEYRI'NIN FETÖ ile ilişkisinin detaylı olarak ele alındığı iddianameye göre sanık, örgüt yöneticilerinden ve elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Abdulkadir Aksoy'un hukuk bürosunda uzun yıllar çalıştı. Örgütün sözde Türkiye mütevelli heyetinde yer alan Şerif Ali Tekalan ve Süleyman Savat'ın yanı sıra, hakkında FETÖ'den işlem yapılan çok sayıda sanıkla ilişkisi ortaya çıkarılan Kuseyri, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya yatırdığı yaklaşık 10 milyon lirayı, bankanın TMSF'ye geçmesiyle çekti.

Sabah

 

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