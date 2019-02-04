Çipras gelmeden önce AA'ya konuştu!

Çipras, "Hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli" ifadelerini kullanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan ilişkisi için ise, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkim saygı, samimiyet ve açık sözlülüğe dayanıyor" dedi.