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Çipras gelmeden önce AA'ya konuştu!

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Çipras gelmeden önce AA'ya konuştu!
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ziyareti öncesi Anadolu Ajansı'na (AA) açıklamalarda bulundu.
Çipras gelmeden önce AA'ya konuştu! Çipras gelmeden önce AA'ya konuştu! Çipras gelmeden önce AA'ya konuştu!

Çipras, "Hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli" ifadelerini kullanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan ilişkisi için ise, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkim saygı, samimiyet ve açık sözlülüğe dayanıyor" dedi.

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