Çipras, "Hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli" ifadelerini kullanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan ilişkisi için ise, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkim saygı, samimiyet ve açık sözlülüğe dayanıyor" dedi.
04 Şubat 2019 Pazartesi16 C.Evvel 1440
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Çipras gelmeden önce AA'ya konuştu!
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